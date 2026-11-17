Στην Καστοριά και το Περιστέρι στρέφεται σήμερα και αύριο το ενδιαφέρον, καθώς συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Σήμερα, Τρίτη, θα τελεστεί στην Καστοριά η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ενώ αύριο συγγενείς και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 44χρονο Ηλία Βαλατσό, στο Περιστέρι.

O 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι

Ζεφύρι: Συγκινητικός αποχαιρετισμός στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό

Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη έφτασε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε.

Σήμερα στην Καστοριά θα γίνει η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη

Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί του, φίλοι και συγγενείς, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Οι πυροσβέστες παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, ενώ τα οχήματα είχαν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες τους.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια ακούστηκε η φράση «Αθάνατος». Η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε με προορισμό την Καστοριά, τη γενέτειρα του 23χρονου.

Το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι

Κατά μήκος της διαδρομής βρίσκονταν πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και σειρήνες, ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής και άλλοι συνάδελφοί του.

Ζεφύρι: Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, δηλαδή καπνού, φαίνεται πως προκάλεσε τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση δε διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις. Καταγράφηκαν μόνο ορισμένα τραύματα στην περιοχή της κνήμης, ενώ εντοπίστηκε και πνευμονικό οίδημα, εύρημα που παρατηρείται συχνά σε περιπτώσεις θανάτου με αντίστοιχο μηχανισμό.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή καπνού σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση

Ωστόσο, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, των επιπέδων μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό των δύο πυροσβεστών.

«Θέλουμε να δούμε ποια ήταν η αιτία που εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον χώρο και αυτό στοίχισε τη ζωή τους», ανέφερε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Ζεφύρι: Τα δραματικά λεπτά της επιχείρησης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν το πλήρωμα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού ήταν το πρώτο που έφτασε στο σημείο της πυρκαγιάς.

Οι τρεις πυροσβέστες εγκατέστησαν τις μάνικες υψηλής πίεσης και εισήλθαν στο φλεγόμενο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Και οι τρεις διέθεταν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, με πυράντοχες στολές, ειδικά κράνη, γάντια και φιάλες οξυγόνου.

Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτιρίου και πνίγηκαν από τους καπνούς

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο, από όπου έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δύο από τους πυροσβέστες έπεσαν από την περιστρεφόμενη σκάλα στο υπόγειο. Ο τρίτος προσπάθησε να προσεγγίσει τους συναδέλφους του και να τους βοηθήσει, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια όταν τελείωσε το οξυγόνο του.

Στην περιγραφή του για όσα συνέβησαν, ανέφερε:

«Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί στο υπόγειο. Ο 44χρονος βρέθηκε κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι, ενώ ο 23χρονος εντοπίστηκε περίπου πέντε μέτρα μακρύτερα, προς το εσωτερικό του χώρου.

Ζεφύρι: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα ερωτήματα σχετικά με τον εγκλωβισμό τους στο υπόγειο, παρά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που διέθεταν.

Ειδικότερα, εξετάζεται πόσος χρόνος λειτουργίας απέμενε στις φιάλες οξυγόνου τους. Η αυτονομία τους υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά, ανάλογα και με τη σωματική καταπόνηση.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι προσπαθούν να εξακριβώσουν πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι οι δύο πυροσβέστες δεν είχαν επιστρέψει από το υπόγειο.

Ζεφύρι: Απολογούνται η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες για τη φωτιά

Στο μεταξύ, ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να βρεθούν σήμερα η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της τετραμελούς οικογένειας Ρομά για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προανακριτική διαδικασία φέρονται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις δύο κόρες έριξε στάχτες από το σημείο όπου ζεσταίνονταν πάνω σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.