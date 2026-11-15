Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Πυροσβεστική για τον χαμό των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Με δάκρυα στα μάτια, λευκά λουλούδια στα χέρια και σκυμμένα κεφάλια, οι συνάδελφοί τους στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό τήρησαν σήμερα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Την ίδια ώρα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν στις 13:00 το μεσημέρι οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά.

Η ατμόσφαιρα στον εξωτερικό χώρο του σταθμού ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Οι πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στους δύο ανθρώπους που δεν επέστρεψαν από την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας στο Ζεφύρι.

Ενός λεπτού σιγή κράτησαν οι συνάδελφοί τους για τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι

Κρατώντας λουλούδια, με εμφανή τη συγκίνησή τους, προσευχήθηκαν για τους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση και βίωσαν από κοντά τις δραματικές στιγμές μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Φωτιά Ζεφύρι: Ο 23χρονος και ο 44χρονος δεν επέστρεψαν από την επιχείρηση

Ο 44χρονος αρχιπυροσβέστης και ο 23χρονος συνάδελφός του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι.

Ο 23χρονος είχε ορκιστεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μόλις δύο μήνες νωρίτερα. Είχε μπροστά του μια ολόκληρη ζωή, όμως η πρώτη περίοδος της υπηρεσίας του σημαδεύτηκε από την τραγωδία.

Οι δύο πυροσβέστες ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο, αναζητώντας πιθανούς εγκλωβισμένους. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο ισόγειο έχασαν τις αισθήσεις τους.

Οι συνάδελφοι των δύο πυροσβεστών άφησαν από ένα λουλούδι στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου εργάζονταν

Συνάδελφοί τους κατάφεραν να τους ανασύρουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους μετέφεραν στο Αττικό Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Φωτιά Σεφύρι: Ανοιχτά τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες εξακολουθούν να διερευνώνται.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να έπεσαν στο κενό από την εσωτερική σκάλα του κτιρίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό του κτιρίου.

Όλο το πυροσβεστικό σώμα πενθεί για τον χαμό των δύο πυροσβεστών

Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών περιμένουν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ οι συνάδελφοί τους προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια δύο ανθρώπων με τους οποίους μοιράζονταν την καθημερινότητα της υπηρεσίας.

Φωτιά Σεφύρι: Στον εισαγγελέα η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της

Την ίδια ώρα, τρεις γυναίκες, μία 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας αναζητείται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο η οικογένεια, που διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, να είχε ανάψει ξυλόσομπα για να ζεσταθεί και στη συνέχεια να πέταξε υπολείμματα καύσης στο κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

Οι πυροσβέστες δεν μπορούν να πιστέψουν πως οι συνάδελφοί τους δε θα επιστρέψουν ξανά στην υπηρεσία

Κατά την αυτοψία της Πυροσβεστικής εντοπίστηκε επίσης μεγάλος όγκος απορριμμάτων στο εσωτερικό του κτιρίου, ο οποίος φέρεται να συνέβαλε στην ταχεία επέκταση της πυρκαγιάς.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες από τρεις πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι δύο από αυτούς ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.