Κροατία: Νεκρός ασθενής ψυχιατρείου - Τον χτύπησαν νοσηλευτές

Οργή από το βίντεο των 8 λεπτών που αποκάλυψε τη φρίκη

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Κροατία: Νεκρός 32χρονος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 32χρονου ασθενούς ψυχιατρικού νοσοκομείου Ζάγκρεμπ μετά από υπερβολική βία από νοσηλευτές.
  • Δημοσιοποιήθηκε βίντεο που καταγράφει νοσηλευτές να χτυπούν τον ασθενή, ενώ ήταν δεμένος.
  • Συνελήφθησαν τέσσερις νοσηλευτές και παραιτήθηκε η διοίκηση του νοσοκομείου.
  • Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία» και οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου.
  • Διεξάγεται έλεγχος από το υπουργείο Υγείας για τις πρακτικές του νοσοκομείου.

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κροατία ο θάνατος ενός 32χρονου ασθενούς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ, μετά από περιστατικό κατά το οποίο μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού φέρονται να άσκησαν υπερβολική βία σε βάρος του. Βίντεο οκτώ λεπτών από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο, καταγράφει νοσηλευτές να χτυπούν τον άνδρα, ενώ εκείνος βρίσκεται δεμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις νοσηλευτές, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου υπέβαλε τις παραιτήσεις της. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τη σύνδεσή του με τον θάνατο του ασθενούς.

 

 

Κροάτια: Το βίντεο των οκτώ λεπτών από το ψυχιατρικό νοσοκομείο

Ο 32χρονος ονομαζόταν Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις και είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ σε κατάσταση ψύχωσης.

Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφεται η προσπάθεια περιορισμού του ασθενούς από μέλη του προσωπικού. Ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κρεβάτι, ενώ νοσηλευτές φαίνονται να τον χτυπούν με γροθιές στο στήθος, να στηρίζουν το βάρος του σώματός τους πάνω του και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του.

 

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στον χώρο βρίσκονταν και άλλοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ένας γιατρός.

Το οπτικό υλικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την υπόθεση να φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές σωματικού περιορισμού και την αντιμετώπιση των ασθενών στις ψυχιατρικές δομές.

Κροατία: Τι ερευνούν οι αρχές

Οι τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ως ύποπτοι για τον θάνατο του 32χρονου.

Όπως αναφέρεται από τους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες ερευνώνται για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων».

Η ποινική έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, στις ενέργειες του προσωπικού και στο ενδεχόμενο η καταγεγραμμένη βία να συνδέεται με τον θάνατο του ασθενούς.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία».

Ωστόσο, η δικαστική διερεύνηση παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση για την ευθύνη των συλληφθέντων.

Κροατία: Οκτώ λεπτά σιγής στο Ζάγκρεμπ για τον 32χρονο 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

 

 

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, σε εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσαν φοιτητές για τον Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις.

Οι συγκεντρωμένοι τήρησαν οκτώ λεπτά σιγής, όση ακριβώς και η διάρκεια του βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και προκάλεσε την κατακραυγή. Πολλοί άναψαν κεριά στη μνήμη του 32χρονου, ζητώντας να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

«Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 20χρονη φοιτήτρια Λέα, την ώρα που άναβε ένα κερί.

Ο διευθυντής του ψυχιατρικού νοσοκομείου και το διοικητικό συμβούλιο υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ενώ το υπουργείο Υγείας της Κροατίας έχει ξεκινήσει έλεγχο για τη λειτουργία της μονάδας.

Η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς, ανακοίνωσε ότι κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν «παρατυπίες», χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Ο έλεγχος αναμένεται να εξετάσει τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στο νοσοκομείο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο 32χρονος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση μνήμης στις 21 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ.

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