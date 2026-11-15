Κροατία: Νεκρός 32χρονος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κροατία ο θάνατος ενός 32χρονου ασθενούς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ, μετά από περιστατικό κατά το οποίο μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού φέρονται να άσκησαν υπερβολική βία σε βάρος του. Βίντεο οκτώ λεπτών από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο, καταγράφει νοσηλευτές να χτυπούν τον άνδρα, ενώ εκείνος βρίσκεται δεμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις νοσηλευτές, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου υπέβαλε τις παραιτήσεις της. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τη σύνδεσή του με τον θάνατο του ασθενούς.

Znači zataškali ste ubojstvo čovjeka, gadovi! Hoće li za ovog čovjeka biti klečanje po Zagrebu, kao što ste klečali za onog narkomana Floyda? Hoćeš li preuzeti odgovornost za išta Tomaševiću ili bilo tko od tvojih sektaša?? https://t.co/z6fgPjucMf — P. Bateman (real) (@Jake1988UU) November 11, 2026

Κροάτια: Το βίντεο των οκτώ λεπτών από το ψυχιατρικό νοσοκομείο

Ο 32χρονος ονομαζόταν Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις και είχε εισαχθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ σε κατάσταση ψύχωσης.

Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης καταγράφεται η προσπάθεια περιορισμού του ασθενούς από μέλη του προσωπικού. Ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κρεβάτι, ενώ νοσηλευτές φαίνονται να τον χτυπούν με γροθιές στο στήθος, να στηρίζουν το βάρος του σώματός τους πάνω του και να πιέζουν ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του.

Zagreb, 8 minuta tišine! Studenti okupljeni oko Instagram profila „Vrijeme za promjene“ organizovali su danas u 12h protest na Cvjetnom trgu u Zagrebu povodom smrti Kristiana Periša, mladića koji je ubijen u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. https://t.co/fJ9nHeZb87 — Jeremija (@4nbgd) November 14, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στον χώρο βρίσκονταν και άλλοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ένας γιατρός.

Το οπτικό υλικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την υπόθεση να φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές σωματικού περιορισμού και την αντιμετώπιση των ασθενών στις ψυχιατρικές δομές.

Κροατία: Τι ερευνούν οι αρχές

Οι τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο ως ύποπτοι για τον θάνατο του 32χρονου.

Όπως αναφέρεται από τους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες ερευνώνται για «υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση των ιατρικών προτύπων».

Η ποινική έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, στις ενέργειες του προσωπικού και στο ενδεχόμενο η καταγεγραμμένη βία να συνδέεται με τον θάνατο του ασθενούς.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «δολοφονία».

Ωστόσο, η δικαστική διερεύνηση παραμένει σε εξέλιξη και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση για την ευθύνη των συλληφθέντων.

Κροατία: Οκτώ λεπτά σιγής στο Ζάγκρεμπ για τον 32χρονο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Osam minuta šutnje i paljenje svijeća za Kristiana Periša. Građani su se okupili u Zagrebu i Splitu kako bi odali počast Kristianu Josipu Perišu i zatražili odgovore o njegovoj smrti na Klinici za psihijatriju “Sveti Ivan”. Šutnja je trajala osam minuta, koliko i sporna intervencija nad njim zabilježena nadzornom kamerom. — Al Jazeera Balkans (@AJBalkans) November 14, 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ, σε εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσαν φοιτητές για τον Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις.

Οι συγκεντρωμένοι τήρησαν οκτώ λεπτά σιγής, όση ακριβώς και η διάρκεια του βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και προκάλεσε την κατακραυγή. Πολλοί άναψαν κεριά στη μνήμη του 32χρονου, ζητώντας να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

«Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό, αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 20χρονη φοιτήτρια Λέα, την ώρα που άναβε ένα κερί.

Ο διευθυντής του ψυχιατρικού νοσοκομείου και το διοικητικό συμβούλιο υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ενώ το υπουργείο Υγείας της Κροατίας έχει ξεκινήσει έλεγχο για τη λειτουργία της μονάδας.

Η υπουργός Υγείας, Ιρίνα Χρστιτς, ανακοίνωσε ότι κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν «παρατυπίες», χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Ο έλεγχος αναμένεται να εξετάσει τις πρακτικές που εφαρμόζονταν στο νοσοκομείο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο 32χρονος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση μνήμης στις 21 Νοεμβρίου, στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ.