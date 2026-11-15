XPENG G6 RWD Long Range Pro: Δοκιμή στην Ελλάδα

Ο όμιλος Βασιλάκη έφερε στην Ελλάδα την XPENG μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και άλλες τεχνολογίες αιχμής . Η κυρία Νατάσα Βυθούλκα από τις δημόσιες σχέσεις του ομίλου μας έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το νέο XPENG G6 RWD Long Range Pro, το ηλεκτρικό όχημα με την ταχύτερη φόρτιση στην κατηγορία του.



Το XPENG G6 RWD Long Range Pro είναι ένα μοντέλο το οποίο ξεχωρίζει για τον τολμηρό σχεδιασμό και την έξυπνη αεροδυναμική. Μπροστά υιοθετεί μία φωτεινή μπάρα Starlight LED η οποία επεκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου δίνοντας σαφώς την αίσθηση ενός αυτοκινήτου με μεγάλο πλάτος.

Ειδικά το βράδυ αυτή η φωτιζόμενη μπάρα είναι άκρως εντυπωσιακή και ο οδηγός του μπροστινού αυτοκινήτου βλέποντας την από τον μεσαίο καθρέφτη κάνει στην άκρη για να δει ποιο φουτουριστικό μοντέλο είναι. Η σχεδιαστική ταυτότητα της XPENG είναι βασισμένη στις καθαρές επιφάνειες βλέπε Tesla και στις απαλές καμπύλες μ επιλογή η οποία συνεισφέρει και στον χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή Cd: 0,248.

Η γραμμή της οροφής χαμηλώνει προς τα πίσω, προσδίδοντας coupe σιλουέτα. Ο πίσω διαχύτης, το ματ γκρι λογότυπο XPENG, τα τόξα των θόλων των τροχών στο χρώμα του αμαξώματος αλλά και ο σχεδιασμός τύπου «Ducktail» στο πίσω μέρος, με την διακριτική αεροτομή, αναδεικνύουν την εντυπωσιακή σιλουέτα και ενισχύουν τη δυναμική παρουσία του στον δρόμο.

Όσον αφορά τις διαστάσεις είναι Μήκος 4.758 x πλάτος 1.920x ύψος 1.650 χλστ.με το μεταξόνιο στα 2.890 χλστ. Για όσους προτιμήσουν την έκδοση Black Edition θα εντυπωσιαστούν από το μαύρο εξωτερικό φινίρισμα, τους μαύρους σπορ τροχούς 20 ιντσών, τις μαύρες δαγκάνες φρένων και ματ μαύρα λογότυπα, προσδίδοντας πιο επιθετική εμφάνιση. Η όλη εμφάνιση ταιριάζει σε όχημα που ταινίας επιστημονικής φαντασίας.



Περνώντας στο εσωτερικό πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε τόσο από την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον πάνω μέρος του ταμπλό τα οποία είναι μαλακά όσο και από την σχεδίαση του ταμπλό που μοιάζει σαν να «αγκαλιάζει» οδηγό και επιβάτες. Για να είμαστε πιο αναλυτικοί στο XPENG G6 παρουσιάζεται για πρώτη φορά το Super Star-Ring Interior Design, το οποίο εξοπλίζει την καμπίνα με υλικά υψηλής ποιότητας και προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης.

Μιλάμε για ταμπλό με επένδυση μαλακών υλικών, οροφή με επένδυση σουέτ, πολυτελή υλικά στις κολώνες Α και Β, εντυπωσιακό εσωτερικό φωτισμό ambient light, μαλακά και αεριζόμενα πάνελ ασύρματης φόρτισης κινητά με ενσωματωμένη ψύξη, ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη 9 ιντσών για τις εκδόσεις Long Range και Performance.και τιμόνι μοντέρνας σχεδίασης .



Όμως και η τεχνολογία είναι εμφανέστατη Το τιμόνι διαθέτει αισθητήρες αφής που υποστηρίζει τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών διαθέτει πλήθος παραμετροποιήσεων και σου προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης με Android Auto και Apple Car Play.Το XPENG G6 RWD Long Range Pro χρησιμοποιεί ένα δίκτυο από κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες που επιτηρούν το περιβάλλον 360 μοιρών και επεμβαίνουν αυτόματα για την αποτροπή ατυχημάτων

Στην κεντρική κονσόλα σε περίοπτη θέση εντοπίζουμε την κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών Ultra HD.Το μενού έχει μια συνηθισμένη διάταξη που δεν σε δυσκολεύει ιδιαίτερα. Με την υποστήριξη του Snapdragon 8295, του κορυφαίου SoC επεξεργαστή της Qualcomm το XPENG G6 προσφέρει ταχύτατους χρόνους απόκρισης εφαρμογών με εξελιγμένη αναγνώριση φωνής και ομαλές μεταβάσεις στις εντολές σου.

Οo κάμερες των 360 μοιρών κάνουν εύκολο όχι μόνο το παρκάρισμα αλλά και την κίνηση στα στενά της πόλης βοηθώντας τον οδηγό να αποφύγει δυσάρεστες συναντήσεις με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα Μιλάμε για το Έξυπνο Πάρκινγκ & Valet Parking Assist (VPA):με υποβοήθηση στάθμευσης σε παράλληλες και κάθετες θέσεις.

Ένα εντυπωσιακό γκάτζετ είναι και ο μεσαίος καθρέφτης ο οποίος με το πάτημα ενός κουμπιού στο πάνω μέρος μεταφέρει την εικόνα κάμερας με πανοραμική θέα στο πίσω μέρος. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή λειτουργία η οποία προσφέρει και ασφάλεια..



Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά άνεσης περιλαμβάνουν: δυνατότητες απομακρυσμένης στάθμευσης μέσω του κλειδιού, είσοδο χωρίς κλειδί με κάρτα NFC. τεχνολογία XPENG Heat Boost, που θερμαίνει την καμπίνα το χειμώνα χωρίς επιπλέον κατανάλωση ενέργειας ,στάνταρ θερμαινόμενα καθίσματα σε όλες τις σειρές, με μεγαλύτερα μαξιλάρια και βελτιωμένη θέρμανση της πλάτης, αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης (στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις), ικανή να θερμάνει τόσο την καμπίνα όσο και την μπαταρία από -20°C έως +40°C σε 4 λεπτά, μειώνοντας την απώλεια ενέργειας το χειμώνα. Σ

Σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση, το XPENG G6 διαθέτει κορυφαίο χώρο για το κεφάλι και τα πόδια στην κατηγορία του, καθώς και μία εντυπωσιακή πανοραμική οροφή. Τα μπροστινά καθίσματα διαθέτουν λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ, ενώ τα πίσω καθίσματα προσφέρουν ρύθμιση της κλίσης της πλάτης σε 12 στάδια, εξασφαλίζοντας κορυφαία άνεση.

Ο διαθέσιμος χώρος για αποσκευές είναι εξίσου εντυπωσιακό καθώς υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το δάπεδο, κατάλληλος για την τακτοποίηση των καλωδίων φόρτισης. Μιλάμε για 571 λίτρα σε στάνταρ διάταξη και έως 1.374 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στην υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα υπάρχει βαθύς αποθηκευτικός χώρος ο οποίος α αναπληρώνει την έλλειψη ντουλαπιού μπροστά από την θέση του συνοδηγού.



Στην «καρδιά» του νέο XPENG G6 RWD Long Range Pro υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας ο οποίος είναι τοποθετημένος στον πίσω άξονα . Αποδίδει 296 ίππους με την ροπή των 440 Nm να εμφανίζεται από το… μηδέν. Υπάρχουν διαθέσιμα τέσσερα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης με τα οποία αλλάζεις ανάλογα την απόδοση της ισχύος, την αίσθηση ου τιμονιού, αλλά και την ανάκτηση ενέργειας.

Οι επιδόσεις κάνουν έναν «ανήσυχο» οικογενειάρχη να χαμογελά καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 6,7 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να ορίζεται στα 202 χλμ../ώρα. Η αίσθηση της επιτάχυνσης χωρίς να είναι…εκρηκτικ , είναι γρήγορη και προοδευτική με αποτέλεσμα οι προσπεράσεις να γίνοντας με απόλυτη ασφάλεια εκεί όπου επιτρέπεται βέβαια και σεβόμενοι τον Κ.Ο.Κ.



Το δυνατό σημείο είναι η μπαταρία που εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία και φόρτιση…εξπρές. Η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 80,8 kWh που εξοπλίζει τις εκδόσεις Long Range και Performance με μέγιστη ισχύ φόρτισης που φτάνει τα 451 kW,

Μπορεί να φορτίσει το XPENG G6 από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά η οποία θεωρητικά είναι η καλύτερη επίδοση στην κατηγορία του. Σε φορτιστή AC (11 kW) ο χρόνος φόρτισης είναι 9,2 ώρες (5-100%)και η φόρτιση DC (451 kW) είναι 12 λεπτά (20-80%).

Το νέο XPENG G6 RWD Long Range Pro προσφέρει στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης έως 525 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση. Στην θέση του one pedal υπάρχει το X Pedal που μπορεί να δίνει μεγάλη ανάκτηση ενέργειας, δεν ακινητοποιεί όμως εντελώς το όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πατήσετε το φρένο για να το πετύχετε.

Το XPENG G6 έχει κατακτήσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στον Euro NCAP και αυτή η απόδοση οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ενισχυμένο πλαίσιο ασφαλείας και την αντιβαλλιστική θωράκιση με τη μπαταρία να αντέχει σε ακραίες συνθήκες, όπως θερμοκρασία 1.000°C και πλευρική πίεση 80 τόνων.



Το νέο XPENG G6 RWD Long Range Pro διαθέτει ανάρτηση Μακ Φέρσον με διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω διάταξη που διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις γνωστές ανωμαλίες των ελληνικών δρόμων, απομονώνοντας κραδασμούς ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος. Το σύστημα διεύθυνσης, δείχνει ελαφρύ με την αίσθηση να βελτιώνεται αισθητά στο Sport πρόγραμμα οδήγησης.

Αν και η κίνηση μεταφέρεται στους πίσω τροχούς όπου βρίσκεται και ο ηλεκτροκινητήρας τα περιθώρια πρόσφυσης είναι υψηλά ενώ όπου χαθεί η πρόσφυση έρχονται τα πλούσια ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού Xpilot Assist. για να επαναφέρουν τα πράγματα στην τάξη.

Μιλάμε για τα εξής: Αυτόνομη Πέδηση Έκτακτης Anάγκης (AEB):- Προσαρμοζόμενο Cruise Control (ACC): Διατηρεί αυτόματα σταθερή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα- Υποβοήθηση Κεντρικής Λωρίδας (LCC) & Διατήρησης Λωρίδας (LKA): - Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD) & Προειδοποίηση Άνοιγματος Πόρτας (DOW):- Προειδοποίηση & Υποβοήθηση Πίσω Σύγκρουσης / Πίσω Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (RCTA / RCW): Προστασία κατά την όπισθεν.- Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας (TSR) & Έξυπνος Βοηθός Ταχύτητας (SAS): Ενημερώνει τον οδηγό για τα όρια ταχύτητας- Παρακολούθηση Κατάστασης Οδηγού (DMS):

Στον ανοιχτό δρόμο το XPENG G6 RWD Long Range Pro κινείται με εντυπωσιακή ευστάθεια προσφέροντας μεγάλη άνεση, αφήνοντας ξεκούραστους τους επιβάτες μετά από πολύωρες διαδρομές.Την ίδια στιγμή το ελαφρύ σύστημα διεύθυνσης βοηθά για την κίνηση μέσα στην πόλη ενώ το σύστημα πέδησης με την γνωστή απόδοση λόγω ανάκτησης ενέργειας ακινητοποιεί άμεσα το XPENG G6.



Κινηθήκαμε και σε χωματόδρομους χωρίς να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα μενώ αυξημένη απόσταση από το έδαφος μας έκανε και πιο θαρραλέους μπαίνοντας και σε πιο απότομα μονοπάτια. Και πάμε στο θέμα της απόκτησης. Το XPENG G6 RWD Long Range Pro διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να κάνει μια επιτυχημένη πορεία. Έχει ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση, υψηλή ποιότητα κατασκευής προηγμένο ηλεκτρικό ΄συστημα κίνησης και μια μπαταρία που δέχεται υψηλό φορτίο φόρτισης με αποτέλεσμα να γεμίζει γρήγορα

Η εγγύηση είναι (8 χρόνια ή 160.000 χλμ. για το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και για την μπαταρία και 5 χρόνια ή 120.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση για το αυτοκίνητο καθώς και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Για να αποκτήσετε όλα αυτά χρειάζεστε 41.990 ευρώ , τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση και η προωθητική ενέργεια. Την ίδια στιγμή πίσω από την XPENG στην Ελλάδα είναι ο όμιλος Βασιλάκη ο οποίος επεκτείνει συνέχεια το δίκτυο της μάρκας στην Ελλάδα, προσφέροντας εγγύηση στην εξυπηρέτηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ