BMW i3 και M2 CS θριαμβεύουν στα βραβεία Χρυσό Τιμόνι 2026

Θρίαμβος στην αυτοκινητοβιομηχανία

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Αυτοκινητο
BMW i3 και M2 CS θριαμβεύουν στα βραβεία Χρυσό Τιμόνι 2026
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Οι αναγνώστες επέλεξαν τα μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό, ενώ μια επιτροπή ειδικών ανέδειξε τους νικητές μέσα από πρακτικές δοκιμές.
Θρίαμβος για την BMW στο θεσμό βραβείων «Χρυσό Τιμόνι 2026»: το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, η BMW i3, απέσπασε επίσης την περίοπτη διάκριση.

BMW i3 και M2 CS θριαμβεύουν στα βραβεία Χρυσό Τιμόνι 2026

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Neue Klasse κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στη Μεσαία Κατηγορία. Έτσι, η BMW i3 ακολούθησε τα βήματα της BMW iX3, η οποία είχε κερδίσει το βραβείο «Best Innovation» στην περσινή διοργάνωση. Στη Σπορ Κατηγορία, νικήτρια αναδείχθηκε η BMW M2 CS, ένα compact σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,0 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO₂: 226 g/km (WLTP), κατηγορία CO₂: G)¹, η οποία επικράτησε απέναντι σε ισχυρό ανταγωνισμό. Από τις 2 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, οι αναγνώστες επέλεξαν 27 φιναλίστ ανάμεσα σε 79 νέα μοντέλα που συμμετείχαν σε εννέα κατηγορίες. Στη συνέχεια, επιτροπή ειδικών ανέδειξε τους νικητές μέσα από εκτενείς δοκιμές στην πίστα Lausitzring στη Γερμανία.

BMW i3 και M2 CS θριαμβεύουν στα βραβεία Χρυσό Τιμόνι 2026

Δύο μοντέλα, δύο βραβεία στο θεσμό Χρυσό Τιμόνι. Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη δυναμική και την ποικιλομορφία της γκάμας μας. Η BMW i3 δείχνει πώς η Neue Klasse συνδυάζει την καινοτομία, την οδηγική απόλαυση και τη βιωσιμότητα. Από την άλλη, η BMW M2 CS εκφράζει τον αυθεντικό δυναμισμό της BMW M, θέτοντας νέα πρότυπα επιδόσεων και οδηγικής δυναμικής στην κατηγορία της. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελούν αναγνώριση της δουλειάς ολόκληρης της ομάδας της BMW.

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