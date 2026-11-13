Ράντου: Της έκαναν πάρτι- έκπληξη στο θέατρο

Συγκινημένη η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 17:18 Η Lepas συνδυάζει μόδα και αυτοκινητικό σχεδιασμό στο Athens Fashion Week
13.11.26 , 16:58 IQ 160: Η Πηνελόπη μετακομίζει και ο Αργύρης μένει μόνος του
13.11.26 , 16:45 Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο με guest star τον Νίκο Μουτσινά!
13.11.26 , 16:30 Απέργης: H απώλεια του πατέρα του, η κούκλα σύζυγος & ο τραγουδιστής γιος
13.11.26 , 16:03 Πειραιάς: Χτυπούσαν με βαριοπούλα κοσμηματοπωλείο - Βίντεο ντοκουμέντο
13.11.26 , 16:00 Yellow Flags: Πέντε σημάδια στη σχέση σου, που δεν πρέπει να αγνοήσεις
13.11.26 , 15:52 Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
13.11.26 , 15:42 Ράντου: Της έκαναν πάρτι- έκπληξη στο θέατρο
13.11.26 , 15:24 Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο
13.11.26 , 15:22 Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο «Σταύρος Νιάρχος» ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου
13.11.26 , 15:16 Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!
13.11.26 , 15:09 «Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft
13.11.26 , 14:57 Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
13.11.26 , 14:54 Viral βίντεο από υποψήφια καλλιστείων - Σπρώχνει.. για ένα καλύτερο πλάνο!
13.11.26 , 14:51 Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Ζήνα Κουτσελίνη: «Λένε ότι είναι το κορίτσι του Πέτρου Κωστόπουλου»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο ο Βαγγέλης Ιωαννίδης
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Ελένης Ράντου στο Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου έλαβε έκπληξη γενεθλίων στο Θέατρο Διάνα μετά την παράσταση "Το Πάρτυ της ζωής μου".
  • Συνεργάτες της μπήκαν με τούρτα και τραγούδησαν "χρόνια πολλά".
  • Η Ράντου ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους θεατές για τις ευχές τους.
  • Μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media, αναφέροντας την "καλύτερη παρέα".
  • Η παράσταση είναι ένας γλυκόπικρος μονόλογος που εξερευνά προσωπικά και οικογενειακά τραύματα.

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ελένη Ράντου το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, αμέσως μετά το τέλος της παράστασής «Το Πάρτυ της ζωής μου», στο Θέατρο Διάνα.

Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»

Η ηθοποιός τελείωσε τον στον οποίο τη συνοδεύουν επί σκηνής δύο μουσικοί, και τότε συνεργάτες της μπήκαν μέσα με μία τούρτα τραγουδώντας της τα «χρόνια πολλά».

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ φωτογραφία από NDP

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ φωτογραφία από NDP
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο

Η Ελένη Ράντου συγκινημένη έσβησε τα κεράκια ευχαριστώντας τους για την όμορφη έκπληξη ενώ ευχές δέχτηκε και από τους θεατές του έργου. 

Η ηθοποιός μοιράστηκε το τρυφερό στιγμιότυπο με τους followers τους στα social media, γράφοντας στη λεζάντα:

«Γενεθλια στη σκηνη με την καλυτερη παρεα πανω και κατω».

«Το Πάρτυ της ζωής μου» είναι ένας γλυκόπικρος θεατρικός μονόλογος μνήμης και αμνησίας, στον οποίο μια γυναίκα ανατρέχει σε 50 χρόνια προσωπικών και οικογενειακών τραυμάτων, αναζητώντας παράλληλα 5.000 λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να ζει
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απέργης: Η Απώλεια, Η Κούκλα Σύζυγος & Ο Τραγουδιστής Γιος
Celebrities & Gossip Νεα
Απέργης: H απώλεια του πατέρα του, η κούκλα σύζυγος & ο τραγουδιστής γιος
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ψαρράς: «Κάνω αγώνα να μάθει το παιδί μου τη λέξη "σεβασμός"»
Γιώργος Θαναηλάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!
Celebrities & Gossip Νεα
Viral βίντεο από υποψήφια καλλιστείων - Σπρώχνει.. για ένα καλύτερο πλάνο!
Γιώργος Λιάγκας - Κατερίνα Γερονικολού
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!
Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο
Διονύσης και Δημήτρης Σχοινάς
Celebrities & Gossip Νεα
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Ματίκα: Τι Είπε Για Τον Ιορδανίδη και τα παιδιά Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ματίκα: «Χάνω την ψυχραιμία μου και τα παιδιά μου με λένε τρελή»
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Celebrities & Gossip Νεα
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top