Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Ελένης Ράντου στο Breakfast@Star

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ελένη Ράντου το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, αμέσως μετά το τέλος της παράστασής «Το Πάρτυ της ζωής μου», στο Θέατρο Διάνα.

Η ηθοποιός τελείωσε τον στον οποίο τη συνοδεύουν επί σκηνής δύο μουσικοί, και τότε συνεργάτες της μπήκαν μέσα με μία τούρτα τραγουδώντας της τα «χρόνια πολλά».

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου/ φωτογραφία από NDP

Η Ελένη Ράντου συγκινημένη έσβησε τα κεράκια ευχαριστώντας τους για την όμορφη έκπληξη ενώ ευχές δέχτηκε και από τους θεατές του έργου.

Η ηθοποιός μοιράστηκε το τρυφερό στιγμιότυπο με τους followers τους στα social media, γράφοντας στη λεζάντα:

«Γενεθλια στη σκηνη με την καλυτερη παρεα πανω και κατω».

«Το Πάρτυ της ζωής μου» είναι ένας γλυκόπικρος θεατρικός μονόλογος μνήμης και αμνησίας, στον οποίο μια γυναίκα ανατρέχει σε 50 χρόνια προσωπικών και οικογενειακών τραυμάτων, αναζητώντας παράλληλα 5.000 λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να ζει

