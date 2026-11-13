Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο στον Πειραιά. Σε σχολική αίθουσα έπεσαν σοβάδες από την οροφή και από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς.

Υπάρχει μάλιστα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις εικονες από τη σχολική τάξη αμέσως μετά την πτώση των σοβάδων.

Όπως είπε ο Βαγγέλης Γκούμας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, από καθαρή τύχη δεν είχαμε θύματα, καθώς εκείνη την ώρα τα παιδιά ήταν έξω για διάλειμμα!

Στο ίδιο σχολείο όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Η κάμερα του Star κατέγραψε απίστευτες εικόνες από τη σκουριασμένη κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου.

Η σκουριασμένη κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου

Στο ίδιο σημείο, υπάρχει μια λάμπα φωτισμού που είναι επίσης σκουριασμένη, με ένα πρόχειρα δεμένο ηλεκτρικό καλώδιο.

Σκουριασμένη λάμπα φωτισμού

Όλα αυτά απ' ό,τι φαίνεται όμως, είναι εις γνώσιν του δήμου Πειραιά. Ο δήμαρχος Πειραιά είπε στον Βαγγέλη Γκούμα ότι έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες τόσο στη συγκεκριμένη τάξη, όσο και σε άλλες τάξεις του εν λόγω σχολείου.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα ελεγχθούν και άλλα σχολεία, και πως όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, και τα οποία έχουν καταγραφεί, θα λυθούν το συντομότερο δυνατόν.

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star