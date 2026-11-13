Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού

Τα παιδιά ήταν ευτυχώς στο προαύλιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.26 , 15:24 Χίθροου: Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο
13.11.26 , 15:22 Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος στο «Σταύρος Νιάρχος» ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου
13.11.26 , 15:16 Cash or Trash: Το παραδοσιακό αξεσουάρ που διεκδικεί μια υψηλή προσφορά!
13.11.26 , 15:09 «Σύγχυση» σε πολίτες και επιχειρήσεις με το «μπλακ άουτ» της Microsoft
13.11.26 , 14:54 Σάλος στα καλλιστεία Μiss Κολομβία - Το σπρώξιμο για ένα καλύτερο πλάνο!
13.11.26 , 14:51 Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού
13.11.26 , 14:47 Κατερίνα Γερονικολού: Ο χαρακτηρισμός στον Γ. Λιάγκα και η on air κόντρα!
13.11.26 , 14:30 Βασίλης Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή, το τροχαίο και η δουλειά στο καζίνο
13.11.26 , 14:11 Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του
13.11.26 , 14:07 Άγρια ληστεία στο Μαρούσι: Της άρπαξαν την αλυσίδα και την πέταξαν κάτω
13.11.26 , 14:01 Η Σταυρούλα M. από το GNTM 7 υποψήφια Star Hellas
13.11.26 , 14:01 Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
13.11.26 , 14:00 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρωινό του είναι θρεπτικό και έχει τέσσερα υλικά
13.11.26 , 13:40 Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
13.11.26 , 13:30 Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ
Διονύσης Σχοινάς: «Η ζωή μου έκανε το πιο όμορφο δώρο»
Γνωρίστηκαν στο MasterChef και τώρα περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Stavento: Η κόρη του, Ανατολή, διαβάζει, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι!
Ζήνα Κουτσελίνη: «Λένε ότι είναι το κορίτσι του Πέτρου Κωστόπουλου»
Θαναηλάκης: «Ήταν λάθος που δεν κάλεσα τους γιους μου στον δεύτερο γάμο»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Βασίλης Μπισμπίκης: Στο Λος Άντζελες χωρίς τη Βανδή για τη «Σπασμένη Φλέβα»
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σαλονιού: Ιδέες για ζεστή ατμόσφαιρα
Καινούργιου: «Τώρα ενθουσιάστηκα» - Η φωτογραφία της μικρής Ξένιας
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Περάσαμε μια μεγάλη κρίση και αποφάσισα να φύγω»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο στον Πειραιά. Σε σχολική αίθουσα έπεσαν σοβάδες από την οροφή και από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς.

Σέρρες: Κλειστό σχολικό συγκρότημα λόγω αποκόλλησης σοβάδων

Υπάρχει μάλιστα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις εικονες από τη σχολική τάξη αμέσως μετά την πτώση των σοβάδων.

Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού

Όπως είπε ο Βαγγέλης Γκούμας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, από καθαρή τύχη δεν είχαμε θύματα, καθώς εκείνη την ώρα τα παιδιά ήταν έξω για διάλειμμα!

Στο ίδιο σχολείο όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Η κάμερα του Star  κατέγραψε απίστευτες εικόνες από τη σκουριασμένη κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου.

Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού

Η σκουριασμένη κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου 

Στο ίδιο σημείο, υπάρχει μια λάμπα φωτισμού που είναι επίσης σκουριασμένη, με ένα πρόχειρα δεμένο ηλεκτρικό καλώδιο.

Πειραιάς: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού

Σκουριασμένη λάμπα φωτισμού 

Όλα αυτά απ' ό,τι φαίνεται όμως, είναι εις γνώσιν του δήμου Πειραιά. Ο δήμαρχος Πειραιά είπε στον Βαγγέλη Γκούμα ότι έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες τόσο στη συγκεκριμένη τάξη, όσο και σε άλλες τάξεις του εν λόγω σχολείου.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα ελεγχθούν και άλλα σχολεία, και πως όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, και τα οποία έχουν καταγραφεί, θα λυθούν το συντομότερο δυνατόν.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΣΟΒΑΔΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Ολοκληρώνεται Το Άδεισμα Της Βίλας
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του
Ληστεία στο Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε ηλικιωμένη γυναίκα
Ελλαδα
Άγρια ληστεία στο Μαρούσι: Της άρπαξαν την αλυσίδα και την πέταξαν κάτω
Το Κελί Των Μεγάλων Κυριών Με Τη Γιατρό & Την 35χρονη ΜΚΟ
Ελλαδα
Στο «κελί των μεγάλων κυριών» στον Κορυδαλλό η γιατρός & η 35χρονη της ΜΚΟ
Συνελήφθη Προπονητής Άρσης Βαρών Για Ντόπινγκ Σε Αθλητές
Ελλαδα
Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του προπονητή της άρσης βαρών
Πάτρα: Για Απόπειρα Ανθρωποκτονίας Οι Γονείς Του Βρέφους
Ελλαδα
Πάτρα: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι γονείς του βρέφους
Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφές Φοιτητών
Ελλαδα
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Γιατί τρέχουμε όλοι; Η ψυχολογία του τρεξίματος
Ελλαδα
Τι σημαίνει τελικά το τρέξιμο για εμάς; Εκτόνωση ή προσωπική υπέρβαση;
Έκρηξη Στον Λέβητα Του Δημαρχείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Ελλαδα
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: Εξερράγη λέβητας φυσικού αερίου στο Δημαρχείο
Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος
Ελλαδα
Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top