Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του

Στη βίλα του τραγουδιστή η αδελφή του Μαρία Μαζωνάκη

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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» (13/11/2026)

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Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συλλογή των προσωπικών αντικειμένων του Γιώργου Μαζωνάκη και η μεταφορά τους από τη βίλα όπου διέμενε. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», είναι αυξημένη η κινητικότητα που παρατηρήθηκε από το μεσημέρι της Πέμπτης στην οικία, παρουσία της αδελφής του τραγουδιστή, Μαρίας Μαζωνάκη, αλλά και εργαζομένου μεταφορικής εταιρείας.

Στο σπίτι του Μαζωνάκη η αδελφή του, Βάσω - Αδειάζουν τη βίλα

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε πρώτη στο σπίτι και ακολούθησε λίγο αργότερα ένα λευκό βαν της εταιρείας. Ο οδηγός του οχήματος μπήκε στο σπίτι και παρέμεινε εκεί για περίπου 3,5 ώρες, διάστημα που αφιερώθηκε στο πακετάρισμα για τη μετακόμιση

Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του

Ο μεταφορέας, αφού τελείωσε τις εργασίες, δε βγήκε από την κεντρική είσοδο, αλλά από την έξοδο του γκαράζ, κρατώντας κούτες. Η Μαρία Μαζωνάκη παρέμεινε στη βίλα για περίπου τρεις ώρες ακόμη μετά την αποχώρηση του εργαζομένου. Όταν βγήκε και εκείνη από τον χώρο, άνοιξε η πόρτα του γκαράζ και, όπως μεταδόθηκε, στο εσωτερικό βρισκόταν το πολυτελές αυτοκίνητο του Γιώργου Μαζωνάκη. 

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Πότε ολοκληρώνεται το άδειασμα της βίλας Μαζωνάκη

Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι του - Στο γκαράζ το πολυτελές αυτοκίνητό του

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, η μετακόμιση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει σήμερα, ωστόσο η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου φέρεται να έχουν ζητήσει να παραδοθεί το κλειδί έως το τέλος του Σαββατοκύριακου. 
 

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