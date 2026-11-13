Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συλλογή των προσωπικών αντικειμένων του Γιώργου Μαζωνάκη και η μεταφορά τους από τη βίλα όπου διέμενε. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», είναι αυξημένη η κινητικότητα που παρατηρήθηκε από το μεσημέρι της Πέμπτης στην οικία, παρουσία της αδελφής του τραγουδιστή, Μαρίας Μαζωνάκη, αλλά και εργαζομένου μεταφορικής εταιρείας.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε πρώτη στο σπίτι και ακολούθησε λίγο αργότερα ένα λευκό βαν της εταιρείας. Ο οδηγός του οχήματος μπήκε στο σπίτι και παρέμεινε εκεί για περίπου 3,5 ώρες, διάστημα που αφιερώθηκε στο πακετάρισμα για τη μετακόμιση.

Ο μεταφορέας, αφού τελείωσε τις εργασίες, δε βγήκε από την κεντρική είσοδο, αλλά από την έξοδο του γκαράζ, κρατώντας κούτες. Η Μαρία Μαζωνάκη παρέμεινε στη βίλα για περίπου τρεις ώρες ακόμη μετά την αποχώρηση του εργαζομένου. Όταν βγήκε και εκείνη από τον χώρο, άνοιξε η πόρτα του γκαράζ και, όπως μεταδόθηκε, στο εσωτερικό βρισκόταν το πολυτελές αυτοκίνητο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πότε ολοκληρώνεται το άδειασμα της βίλας Μαζωνάκη

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, η μετακόμιση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει σήμερα, ωστόσο η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου φέρεται να έχουν ζητήσει να παραδοθεί το κλειδί έως το τέλος του Σαββατοκύριακου.

