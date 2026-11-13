Ρεπορτάζ του Αντώνη Αντωνόπουλου για την ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου η ορκωμοσία των νέων υφυπουργών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Οι αλλαγές προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Με την ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών, Βασίλη Σπανάκη, Βαγγέλη Λιάκου και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των μίνι κυβερνητικών αλλαγών που προέκυψαν μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ορκίστηκαν οι τρεις νέοι υφυπουργοί της κυβέρνησης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη / Eurokinissi

Στο μεγάλο στοίχημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας, εστίασε στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Αφού υπογράμμισε την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας, προανήγγειλε στενή παρακολούθηση της αγοράς, αλλά και κύκλο επισκέψεων σε όλες τις αγορές της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Λιάκος είναι το νεότερο μέλος της κυβέρνησης ως υφυπουργός Εσωτερικών.

Χαρακτήρισε μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά τη δικαστική του δικαίωση με την περιπέτεια που είχε με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε έτοιμος, όπως είπε, να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση στο πεδίο της ψυχικής υγείας.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του κ. Τσαβδαρίδη και αν αυτό πλήγωσε την εικόνα της κυβέρνησης, ευχήθηκε να δικαιωθεί, όπως συνέβη και στον ίδιο.

Και οι τρεις υφυπουργοί απέφυγαν να σχολιάσουν περαιτέρω την υπόθεση Τσαβδαρίδη, εστιάζοντας στην επόμενη μέρα και τις ευθύνες που έχουν αναλάβει.

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