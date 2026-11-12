Η ανακοίνωση της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη έγινε στις 8 το πρωί. Είναι προφανές, ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να «καθαρίσει» την κατάσταση όσο πιο νωρίς γινόταν και πάντως πριν αναχωρήσει για το Δουβλίνο. Η εξέλιξη προκάλεσε μικρή καραμπόλα ανασχηματισμού υφυπουργών.

Ο Γιώργος Ευγενίδης αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star me παρασκήνιο και τα νέα πρόσωπα.

Ο Λ. Τσαβδαρίδης κοιμήθηκε υφυπουργός και ξύπνησε… πρώην

Όπως ανέφερε ο Λ. Τσαβδαρίδης κοιμήθηκε υφυπουργός και ξύπνησε πρώην υφυπουργός. Και αυτό γιατί πολύ νωρίς το πρωί, δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη Γιώργο Μυλωνάκη να υποβάλλει την παραίτησή του. Μάλιστα, την ώρα που βγήκε η ανακοίνωση ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε ακόμα αναχωρήσει αεροπορικώς για την Ιρλανδία.

Γιατί αποφάσισε το Μαξίμου την «καρατόμηση» του Λ. Τσαβδαρίδη

Τι μέτρησε και αποφασίστηκε να φύγει; Αφενός, εκτιμήθηκε ότι μια ταχεία επίλυση της κατάστασης θα μείωνε το πολιτικό κόστος. Από την άλλη, ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε δύο σφάλματα: αφενός έκανε την αίτηση ώστε η κόρη του να χρησιμοποιήσει το 10% για τα πανεπιστήμια, ενώ έλεγε ότι δεν το έκανε, και αφετέρου ήταν σαφές ότι έγραψε την κόρη του στην ομάδα της Πυλαίας για να πάρει αυτή τα μόρια. «Τίποτα από τα δύο παράνομο, πλην όμως μια ατέρμονη ηθική συζήτηση θα έπληττε την κυβέρνηση» τόνισε ο πολιτικός αναλυτής του Star..

O μίνι – ανασχηματισμός μετά την «έξοδο» Τσαβδαρίδη

Η παραίτηση Τσαβδαρίδη επέφερε έναν μίνι ανασχηματισμό: στο Ανάπτυξης μετακομίζει από το Εσωτερικών ο Βασίλης Σπανάκης, αλλά με το χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου. Η βιομηχανία μένει στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Υφυπουργός Εσωτερικών ο νέος βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος, ενώ επιστρέφει ως υφυπουργός Υγείας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος που απηλλάγη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.