Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία

«Η ενημέρωση γίνεται χωρίς υποχρέωση, για λόγους αβροφροσύνης»

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Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία για τις ερευνητικές εργασίες του πλοίου Abeille Marengo, χωρίς να ζητήσει άδεια.
  • Η ρηματική διακοίνωση αναφέρει ότι η ενημέρωση γίνεται από διπλωματική ευγένεια και όχι υποχρεωτικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
  • Η ίδια διατύπωση εστάλη και στην Αίγυπτο.
  • Η Τουρκία αντέτεινε με δική της ρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο.
  • Οι Τούρκοι δήλωσαν ότι έδωσαν τη 'συγκατάθεσή' τους για τις έρευνες, αν και δεν ζητήθηκε.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, φέρνει στο φως, για πρώτη φορά, μέρος της περιβόητης ρητορικής διακοίνωσης που έστειλαν οι Γάλλοι στους Τούρκους για τις ερευνητικές εργασίες του Abeille Marengo.   

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Όπως αποκάλυψε η διπλωματική συντάκτρια  του Star Κατερίνα Τσαμούρη, η γαλλική ρηματική διακοίνωση είναι ένα σύντομο κείμενο. Ξεκινά με το ότι το πλοίο θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο. Θα πλεύσει ως τις 27 Μαρτίου και δίνει τις συντεταγμένες της ελληνικής NAVTEX η οποία εκδόθηκε την περασμένη  Παρασκευή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γαλλική πλευρά, στη ρηματική διακοίνωση αναφέρεται ότι  «επ’ ουδενί λόγο σημαίνει αυτό ότι παίρνουμε θέση σε νομικά ζητήματα διαφιλονικούμενων περιοχών»  και καταλήγει προς την Τουρκία: «η ενημέρωση γίνεται χωρίς υποχρέωση για λόγους αβροφροσύνης».

Η αποκάλυψη του Star για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Η αποκάλυψη του Star για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση 

Κοινώς, οι Γάλλοι δεν ζήτησαν άδεια από τους Τούρκους. Τους είπαν «σας ενημερώνουμε, ενώ δεν μας υποχρεώνει το διεθνές δίκαιο, από διπλωματική ευγένεια» προφανώς, για να πάνε όλα ομαλά. 

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Κ. Τσαμούρη, το γαλλικό κείμενο που εστάλη στην Τουρκία  εστάλη με την ίδια διατύπωση και στην Αίγυπτο.

«Έστειλε και η Τουρκία ρηματική διακοίνωση στη Γαλλία - δώσαμε τη συγκατάθεσή μας»

Η διπλωματική συντάκτρια του Star πρόσθεσε ότι έστειλαν και οι Τούρκοι ρηματική διακοίνωση στους Γάλλους, όπως διαρρέουν τουρκικές πηγές. Λένε ότι εστάλη χθες, που απέπλευσε το πλοίο. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένοι με τη διατύπωση των Γάλλων και θέλησαν να κατοχυρώσουν σε διπλωματικό έγγραφο τις θέσεις τους. 

Γαλλικό ερευνητικό: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Γιατί δεν έφυγε νωρίτερα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στο κείμενό τους οι Τούρκοι επανέλαβαν την ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και  γνωστοποίησαν επισήμως τη... «συγκατάθεσή»  τους για τις έρευνες.  Φαίνεται, βέβαια, ότι δεν ζητήθηκε η συγκατάθεσή τους. 

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