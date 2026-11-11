Οι εργαζόμενοι στην Ισπανία συμμετείχαν σε γενική απεργία, στο πλαίσιο μαζικής διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια με τη στήριξη των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνδικάτων της Ισπανίας, του UGT και του CCOO, καθώς και άλλων μικρότερων αλλά και των ενώσεων ενοικιαστών που είναι αγανακτισμένες από την άνοδο των ενοικίων και τις εξώσεις.

Στην Ισπανία παρατηρείται έλλειμμα περίπου 750.000 σπιτιών, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 1.000.000 ως το 2028, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Παρά τη δυνατή βροχή, οι Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους στα πλαίσια της γενικής απεργίας / Φωτογραφία AP (Francisco Seco)

Καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο κόστος ενοικίασης, το οποίο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ, αντιστοιχεί περίπου στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία.

Χιλιάδες διαδηλωτές ξανά στους δρόμους της Ισπανίας / Φωτογραφία AP (Emilio Morenatti)

Σύμφωνα με το UGT και το CCOO, η πρώιμη συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 90% στα λιμάνια και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με «πλήρη αναστολή των εργασιών» να καταγράφεται σε εργοστάσια, περιλαμβανομένων της Volkswagen και της SEAT.

Τα συνδικάτα σημείωσαν εξάλλου ότι στην απεργία συμμετέχει το 85% των εργαζόμενων στη βιομηχανία κρέατος, το 82% των εργαζόμενων στην αποκομιδή απορριμμάτων και το 75% των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα. Μικρότερη συμμετοχή καταγράφεται στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, υγείας και ταχυδρομείων.

Η απεργία αυτή πραγματοποιείται έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων μετά την έξωση και αργότερα τον θάνατο μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη.

Οι διαδηλώσεις αυτές καθώς και η απόρριψη από το κοινοβούλιο νομοσχεδίων της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών, τον ώθησαν να κηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.