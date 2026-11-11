Ισπανία: Γενική απεργία μετά από 14 χρόνια με «φόντο» το στεγαστικό

Δυνατές κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν τις εκλογές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 22:20 First Dates: Λένα & Αλέξανδρος: Δύο καλοί φίλοι ή κάτι παραπάνω;
11.11.26 , 22:15 First Dates: Η Χριστιάνα αιφνιδιάζει τον Στέλιο με την ερώτησή της
11.11.26 , 22:05 Aπρέπεια Ερντογάν: «Εξαφανίσθηκε» για να μην υποδεχθεί τον Χριστοδουλίδη!
11.11.26 , 22:05 First Dates: Ιωάννα & Άγγελος αντάλλαξαν τρυφερά ραβασάκια μετά το ραντεβού
11.11.26 , 21:57 Αυτή είναι η 24χρονη που βρέθηκε σε βαλίτσα - Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος
11.11.26 , 21:53 Abeille Marengo: Ισραηλινά «μάτια» παρακολουθούν τους Τούρκους
11.11.26 , 21:48 Σταύρος & Αργυρώ Θεοδωράκη: Πατέρας & κόρη σε σπάνια βραδινή έξοδο
11.11.26 , 21:45 First Dates: Το τρικ με το σουβλάκι και το τζατζίκι που έφερε τον χωρισμό
11.11.26 , 21:40 First Dates: «Δεν ξεκινήσαμε καλά!» Τι δεν άρεσε στη Χριστιάνα;
11.11.26 , 21:26 Αποκάλυψη Star: Τι λέει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία
11.11.26 , 21:25 First Dates: Η Λένα επιστρέφει αγνώριστη - «Έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα»
11.11.26 , 21:15 Ισπανία: Γενική απεργία μετά από 14 χρόνια με «φόντο» το στεγαστικό
11.11.26 , 21:15 First Dates: Ο Άγγελος σηκώνει τον Τάσο και εντυπωσιάζει!
11.11.26 , 21:10 First Dates: Η πρώτη αντίδραση της Ιωάννας όταν αντίκρισε τον Άγγελο!
11.11.26 , 20:49 Χριστίνα Μπόμπα: «Κοιταζόμουν στον καθρέφτη κι έλεγα "ποια είναι η κυρία;"»
Αγαπημένα ζευγάρια στο θέατρο Μαβίλη - Σπάνια εμφάνιση Τσακνή & Μονογιού
Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
Μαρία Παπαλάμπρου: Στη θεατρική πρεμιέρα της η κούκλα κόρη της, Φαίδρα
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
H Ζήνα Κουτσελίνη θυμάται τη μέρα του γάμου της- Η φωτογραφία της με νυφικό
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νέα ενσταντανέ από τη Ρώμη, αγκαλιά με την Ξένια
Βάσια Τριφύλλη: Αριστοκρατική και κομψή στα 83 της σε πολιτιστική βραδιά
Δανάη Παππά: «Τα τελευταία χρόνια είναι τίτλος μου το "μπορώ μόνη μου"!»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Francisco Seco)
Bίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γενική απεργία στην Ισπανία μετά από 14 χρόνια, με κύριο αίτημα τη στήριξη κατά της στεγαστικής κρίσης.
  • Συμμετοχή 90% στα λιμάνια και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με πλήρη αναστολή εργασιών σε εργοστάσια όπως Volkswagen και SEAT.
  • Έλλειμμα 750.000 σπιτιών στην Ισπανία, αναμένοντας να ξεπεράσει το 1.000.000 μέχρι το 2028.
  • Μέσο κόστος ενοικίασης 1.176 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 98,7% του μέσου μισθού νέων.
  • Η απεργία ακολουθεί διαδηλώσεις μετά από θάνατο 87χρονης λόγω έξωσης και απόρριψη νομοσχεδίων προστασίας ενοικιαστών.

Οι εργαζόμενοι στην Ισπανία συμμετείχαν σε γενική απεργία, στο πλαίσιο μαζικής διαμαρτυρίας κατά της στεγαστικής κρίσης στη χώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια με τη στήριξη των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνδικάτων της Ισπανίας, του UGT και του CCOO, καθώς και άλλων μικρότερων αλλά και των ενώσεων ενοικιαστών που είναι αγανακτισμένες από την άνοδο των ενοικίων και τις εξώσεις.

Στην Ισπανία παρατηρείται έλλειμμα περίπου 750.000 σπιτιών, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 1.000.000 ως το 2028, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Γενική απεργία στην Ισπανία

Παρά τη δυνατή βροχή, οι Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους στα πλαίσια της γενικής απεργίας / Φωτογραφία AP (Francisco Seco)

Καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο κόστος ενοικίασης, το οποίο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ, αντιστοιχεί περίπου στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία.

Ισπανία

Χιλιάδες διαδηλωτές ξανά στους δρόμους της Ισπανίας / Φωτογραφία AP (Emilio Morenatti)

Σύμφωνα με το UGT και το CCOO, η πρώιμη συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 90% στα λιμάνια και τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με «πλήρη αναστολή των εργασιών» να καταγράφεται σε εργοστάσια, περιλαμβανομένων της Volkswagen και της SEAT.

Τα συνδικάτα σημείωσαν εξάλλου ότι στην απεργία συμμετέχει το 85% των εργαζόμενων στη βιομηχανία κρέατος, το 82% των εργαζόμενων στην αποκομιδή απορριμμάτων και το 75% των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα. Μικρότερη συμμετοχή καταγράφεται στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, υγείας και ταχυδρομείων.

Η απεργία αυτή πραγματοποιείται έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων μετά την έξωση και αργότερα τον θάνατο μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη.

Οι διαδηλώσεις αυτές καθώς και η απόρριψη από το κοινοβούλιο νομοσχεδίων της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για την προστασία των ενοικιαστών, τον ώθησαν να κηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
 |
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιταλία: Απειλές για βόμβα σε 300 σχολεία
Κοσμος
Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλές για βόμβες σε 300 σχολεία
Among Us: Πώς διασώθηκε 17χρονη που ήταν αιχμάλωτη 500 μέρες
Κοσμος
ΗΠΑ: 17χρονη που αγνοούνταν για 500 ημέρες βρέθηκε χάρη στο Among Us
Νότια Καρολίνα: Πατέρας Έθαψε Ζωντανό 11 Μηνών Βρέφος
Κοσμος
Νότια Καρολίνα: Πατέρας έθαψε ζωντανό 11 μηνών βρέφος- Βρέθηκε 24 ώρες μετά
Βουλγαρία: Μαρτυρίες Για Τις Καραμπόλες 86 Οχημάτων
Κοσμος
Βουλγαρία: «Τα γυαλιά έπεφταν βροχή» - Πώς έγιναν οι καραμπόλες 86 οχημάτων
Abeille Marengo Boluda
Κοσμος
Αποκάλυψη Star: Ισπανικός κολοσσός πίσω από το Abeille Marengo!
Βουλγαρία: Φονική Καραμπόλα
Κοσμος
Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία - Τουλάχιστον 12 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
Ισπανία: Έκρηξη Στο Οβιέδο - Νεκρός Αστυνομικός
Κοσμος
Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Νεκρός ένας αστυνομικός
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι κάνουν οι χώρες της Ευρώπης
Κοσμος
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Nvidia: Το FBI Ερευνά Την Υπόθεση Του Χουάνγκ
Κοσμος
Nvidia: Το FBI ξεκινά έρευνα για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top