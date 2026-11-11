Δώρο Χριστουγέννων 2026: Η ημερομηνία πληρωμής

Ποιοι το δικαιούνται

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Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Δώρο Χριστουγέννων: Ποιοι το δικαιούνται, πότε καταβάλλεται (βίντεο αρχείου ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Δώρου Χριστουγέννων 2026 είναι η 21 Δεκεμβρίου.
  • Οι εργοδότες μπορούν να πληρώσουν το δώρο νωρίτερα, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το καταβάλουν.
  • Το ποσό του δώρου εξαρτάται από τις αποδοχές και την απασχόληση του εργαζομένου.
  • Η διάρκεια απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη επηρεάζει το τελικό ποσό του δώρου.

Έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, ωστόσο η καταβολή του αποτελεί υποχρέωσή τους.

Το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από τις αποδοχές του, το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε στον ίδιο εργοδότη μέσα στο 2026, αλλά και από το αν εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

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