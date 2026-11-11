Έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, ωστόσο η καταβολή του αποτελεί υποχρέωσή τους.

Το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από τις αποδοχές του, το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε στον ίδιο εργοδότη μέσα στο 2026, αλλά και από το αν εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

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