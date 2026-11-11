Στα άκρα η κόντρα Κυβέρνησης - Τσίπρα για διαφθορά και ποινικές ευθύνες

Τα «καρφιά» Μητσοτάκη και η απάντηση για τις «φυλακές»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόντρα κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα επικεντρώνεται στη διαφθορά, με τον Τσίπρα να αναφέρει πιθανές ποινικές ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ο Μητσοτάκης αντέτεινε ότι ο Τσίπρας επιδιώκει πολιτικές διώξεις και τον κατηγόρησε για προσπάθεια φυλάκισης πολιτικών αντιπάλων.
  • Ο Τσίπρας υπογράμμισε ότι δεν μιλά για πολιτικές διώξεις, αλλά για λογοδοσία ενώπιον της Δικαιοσύνης.
  • Η αντιπαράθεση περιλαμβάνει και χιουμοριστικά σχόλια από τον Μητσοτάκη σχετικά με συνεργασία με τον Τσίπρα.
  • Η ένταση της αντιπαράθεσης αναμένεται να συνεχιστεί, με αμφότερους τους πολιτικούς να ανταλλάσσουν κατηγορίες.

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης συνεχίζουν να κινούνται κυβέρνηση και Αλέξης Τσίπρας, με τη διαφθορά να αποτελεί πλέον το βασικό πεδίο της αντιπαράθεσης. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έβαλε στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης και την σκωπτική απάντηση του Πρωθυπουργού.  

Μητσοτάκης: H γεωγραφία δεν αλλάζει - Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα

Όπως ανέφερε η πολιτική συντάκτρια του Star Ράνια Τραγόμαλλου, το μέτωπο Τσίπρα - Μητσοτάκη για τη διαφθορά παίρνει νέες διαστάσεις, και η αντιπαράθεση πέρασε και από το πεδίο των ποινικών ευθυνών.  

Από τα Γιάννενα, ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την κριτική που δέχεται για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν ακόμη και ποινικές ευθύνες του πρωθυπουργού για θέματα διαφθοράς.  

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ θέλει να βάλει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε το μέτωπο αποκαλώντας τον πρωθυπουργό «αρχιερέα της διαφθοράς».  «Δεν του βγήκε το ριμπραντινγκ και επιστρατεύει την όξυνση» αναφέρουν πηγές του Μαξίμου και διευκρινίζουν ότι όταν επιτίθεται θα παίρνει απάντηση.

Τσίπρας για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη: «Ή εμείς ή κανείς»

Ο  Αλέξης Τσίπρας επανήλθε, πάντως ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μιλά για πολιτικές διώξεις,αλλά για λογοδοσία ενώπιον της Δικαιοσύνης, τονίζοντας πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Μητσοτάκης: με χιούμορ τα πολιτικά «καρφιά» για Τσίπρα 

Ο Πρωθυπουργός απάντησε συγκεκριμένα όταν ερωτήθηκε για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα :

«Τι να συνεργαστώ με τον κύριο Τσίπρα,  τώρα είμαστε σοβαροί; (γέλια).  Ο κ. Τσίπρας από ό,τι καταλαβαίνω θέλει περίπου  να μας βάλει όλους φυλακή. Τα έλεγε και το 2023 να θυμίσω, να πάμε σε ειδικά δικαστήρια». 

Η απάντηση Μητσοτάκη για την κυβερνητική συνεργασία με αιχμές για τον Τσίπρα

Η απάντηση Μητσοτάκη για την κυβερνητική συνεργασία με αιχμές για τον Τσίπρα   

Τσίπρας για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη: «Ή εμείς ή κανείς» 


Τσίπρας: «Μήπως έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;»

Με τη σειρά του ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Κύριε  Μητσοτάκη δεν ξέρετε πώς  λειτουργούν οι δημοκρατίες ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και  μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;». 

Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τις φυλακές  

Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη για τις φυλακές 
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