Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Άλλος αναζητά τον έρωτα στα ταξίδια, άλλος στην καθημερινότητά του και άλλος δεν χάνει επεισόδιο του First Dates, ελπίζοντας πως κάπου εκεί έξω βρίσκεται το άλλο του μισό! Απόψε, τρία νέα ραντεβού γεμάτα προσδοκίες, χαμόγελα, ανατροπές και, φυσικά, άφθονο φλερτ έρχονται στο εστιατόριο του First Dates!

Τους κρύους χειμώνες στη Γερμανία, η Ιωάννα είχε το First Dates για να της κρατάει συντροφιά. Κάποια στιγμή, όμως, συνειδητοποίησε πως η τηλεοπτική παρέα δεν αρκεί και πως δίπλα της θα ήθελε έναν ψηλό, μελαχρινό Έλληνα! Έτσι, αποφάσισε να πάρει το ρίσκο και να ταξιδέψει για να βρεθεί στο εστιατόριο του έρωτα. Και το ταξίδι φαίνεται πως άξιζε τον κόπο, αφού συναντά τον γοητευτικό Άγγελο, ένα αγόρι που δεν αφήνει τα χιλιόμετρα να μπουν εμπόδιο στον έρωτα και φαίνεται έτοιμο να κάνει τα πάντα για να τον διεκδικήσει! Θα καταφέρει, άραγε, να πείσει την Ιωάννα για αυτό και να κερδίσει την καρδιά της;

Η Λένα έρχεται στο εστιατόριο του First Dates ανανεωμένη και πιο έτοιμη από ποτέ για να συναντήσει τον έρωτα της ζωής της. Και δεν πρόκειται να σταματήσει τις προσπάθειες μέχρι να βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει: έναν άντρα που θα την κάνει να αναφωνήσει…WOW! Ο Αλέξανδρος είναι δύο χρόνια μόνος του και αναζητά την αδελφή ψυχή του. Χαμογελαστός, κεφάτος και με θετική διάθεση, κάνει την είσοδό του στο εστιατόριο και καταφέρνει να εντυπωσιάσει μέχρι και τη Ζεν, η οποία αναφωνεί πρώτη… WOW! Η Λένα θα έχει την ίδια αντίδραση όταν τον δει; Ο Αλέξανδρος θα την κατακτήσει ή θα χρειαστεί να επιστρατεύσει ακόμη και θεωρίες… συνωμοσίας για να δικαιολογήσει μια πιθανή απόρριψη;

Ο Στέλιος από την Αλικαρνασσό είναι έτοιμος να βυθιστεί στα πελάγη του έρωτα και να γνωρίσει τη γυναίκα που θα του πάρει τα μυαλά και θα τον κάνει να ξεχάσει ακόμα και το όνομά του! Είναι συνηθισμένος στις ξανθιές γαλανομάτες, αλλά μήπως η κατάλληλη μελαχρινή τον κάνει να αλλάξει γνώμη; Θα είναι, άραγε, η Χριστιάνα το μεσογειακό κορίτσι που θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του Στέλιου;

Και κάπως έτσι, οι ιστορίες του έρωτα συνεχίζονται! Γιατί στον έρωτα αξίζει να δίνουμε ευκαιρίες. Μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις! Μπορεί η πρώτη ματιά να μη φέρει πεταλούδες στο στομάχι, το πρώτο ραντεβού να μην έχει την εξέλιξη που περιμέναμε ή μια δεύτερη προσπάθεια να μας επιφυλάσσει την πιο όμορφη έκπληξη! Γιατί, τελικά, ο έρωτας δεν χρειάζεται μόνο τύχη, θέλει και τόλμη, αποφασιστικότητα και διάθεση να προσπαθήσεις ξανά. Και στο First Dates, κάθε νέα ευκαιρία μπορεί να είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

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