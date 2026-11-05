Ο Σεραφείμ πήγε στο First Dates και είπε στη Ζενεβιέβ πως θέλει ένα κορίτσι ήπιων τόνων.«Θέλω να είναι ήρεμη, να μην είναι τσαμπουκαλού, να μη βρίζει και να μην το παίζει ντίβα» είπε χαρακτηριστικά.

Η οικοδέσποινα του First Dates του σύστησε την Ξένη και η ατμόσφαιρα στο τραπέζι του First Dates άλλαξε τελείως μόλις έπεσε στο τραπέζι η λέξη "cosplay".

Η Ξένη ανέφερε στον Σεραφείμ πως της αρέσει πολύ, με τον νεαρό άνδρα να αναφέρει πως δεν έχει κάνει ποτέ.

Το cosplay είναι ένα παγκόσμιο χόμπι και μια μορφή παραστατικής τέχνης, όπου οι συμμετέχοντες (οι cosplayers) μεταμφιέζονται και υποδύονται συγκεκριμένους χαρακτήρες από την pop κουλτούρα.

Ο Σεραφείμ ρώτησε την Ξένη τι είχε ντυθεί την τελευταία φορά με εκείνη να αναφέρει πως είχε ντυθεί «Cyberpunk φάση» στολή.

Δείτε το First Dates

