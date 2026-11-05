First Dates: Η Ξένη αποκάλυψε τι είχε ντυθεί στο τελευταίο cosplay

Πώς αντέδρασε ο Σεραφείμ όταν του είπε για το cosplay

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Ο Σεραφείμ πήγε στο First Dates και είπε στη Ζενεβιέβ πως θέλει ένα κορίτσι ήπιων τόνων.«Θέλω να είναι ήρεμη, να μην είναι τσαμπουκαλού, να μη βρίζει και να μην το παίζει ντίβα» είπε χαρακτηριστικά.

First Dates: Η Ξένη αποκάλυψε τι είχε ντυθεί στο τελευταίο cosplay


First Dates: Θα βγουν 2ο Ραντεβού Δημήτρης και Brenda; - Video

Η οικοδέσποινα του First Dates του σύστησε την Ξένη και η ατμόσφαιρα στο τραπέζι του First Dates άλλαξε τελείως μόλις έπεσε στο τραπέζι η λέξη "cosplay".

First Dates: Η Ξένη αποκάλυψε τι είχε ντυθεί στο τελευταίο cosplay

Η Ξένη ανέφερε στον Σεραφείμ πως της αρέσει πολύ, με τον νεαρό άνδρα να αναφέρει πως δεν έχει κάνει ποτέ.

Το cosplay είναι ένα παγκόσμιο χόμπι και μια μορφή παραστατικής τέχνης, όπου οι συμμετέχοντες (οι cosplayers) μεταμφιέζονται και υποδύονται συγκεκριμένους χαρακτήρες από την pop κουλτούρα.


First Dates: Οι Διαφορές Και Η Απόφαση Για 2ο Ραντεβού - Video

Ο Σεραφείμ ρώτησε την Ξένη τι είχε ντυθεί την τελευταία φορά με εκείνη να αναφέρει πως είχε ντυθεί «Cyberpunk φάση» στολή. 

Δείτε το First Dates 
 

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FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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