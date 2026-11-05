Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την υγεία της Μάγδας Τσαγγάνη, καθώς μετά από μήνες νοσηλείας και διάστημα σχεδόν σε κώμα, η ηθοποιός εμφανίζει βελτίωση και προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο της αποκατάστασής της. Την πληροφορία μετέφερε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή Το Πρωινό, όπου έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης προτίθεται να αναλάβει τα έξοδα για τη μεταφορά και τη φιλοξενία της σε κέντρο αποκατάστασης.

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε ύστερα από πτώση, κατά την οποία υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Ακολούθησε δύσκολη νοσηλεία στο νοσοκομείο, με παραμονή στην εντατική και τραχειοστομία, εξέλιξη που κράτησε την ηθοποιό μακριά από κάθε δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης για τη Μάγδα Τσαγγάνη

Καθοριστικό θεωρείται πλέον το επόμενο βήμα, δηλαδή η αποχώρησή της από τον Ηλυσία και η εισαγωγή της σε κέντρο αποκατάστασης. Εκεί αναμένεται να συνεχιστεί η φροντίδα που χρειάζεται, μετά τη βελτίωση που παρουσίασε η κατάστασή της.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, στο πλευρό της βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον οποίο η Μάγδα Τσαγγάνη είχε συνεργαστεί στη σειρά Σαββατογεννημένες του Mega. Η στήριξή του αφορά την κάλυψη όλων των εξόδων για τη μεταφορά και την παραμονή της στο κέντρο αποκατάστασης.

Οι δηλώσεις του Πάντη Κούση για τη βελτίωση της υγείας της

Ο στενός φίλος της ηθοποιού, Πάντης Κούσης, περιέγραψε την εξέλιξη της κατάστασής της με τα εξής λόγια: «Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δόξα τω Θεώ έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι μετά από τέσσερις, τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και την είχανε με οξυγόνο. Οι γιατροί της σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε».

Στην ίδια παρέμβαση, αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης μεταφοράς της, καθώς και στην πρόθεση του Γιώργου Καπουτζίδη να συμβάλει έμπρακτα: «Είναι πολύ καλά. Απλά επειγόντως πρέπει να φύγει από το ΝΙΜΤΣ και να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σε αυτό άκουσα ότι θα μεσολαβήσει ο Καπουτζίδης, ο οποίος τη λατρεύει και την αγαπάει και θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα. Σήμερα αύριο κανονικά θα πρέπει να κάνουν να τη μεταφέρουν στο κέντρο αποκατάστασης και θα περπατήσει και θα μιλήσει κανονικά».

Η συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών συνδέεται και με την τηλεοπτική τους συνεργασία στις «Σαββατογεννημένες» του MEGA, μια σειρά που είχε μεγάλη απήχηση. Η στήριξη του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται σε μια κρίσιμη φάση για τη Μάγδα Τσαγγάνη, καθώς το επόμενο διάστημα θα κρίνει την πορεία της αποκατάστασής της μετά τη μακρά νοσηλεία.