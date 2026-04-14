Ατύχημα για γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό: «Νομίζω ότι ζω στην κόλαση»

Έχει μια τεράστια καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση από τη δεκαετία του '70, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια απέχει από τα πράγματα.

Ο λόγος για τη Μάγδα Τσαγγάνη, που είχε ένα ατύχημα το οποίο την οδήγησε στο χειρουργείο Παρότι όλα πήγαν καλά, η ηθοποιός, όπως δήλωσε, αισθάνεται σαν να ζει στη κόλαση.





Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό το πρωί της Τρίτης 14 Μαρτίου, περιέγραψε πώς μετά από μία πτώση που είχε στην Αίγινα, έπαθε κάταγμα στον δεξιό μηρό, με αποτέλεσμα να τη μεταφέρουν στη Νίκαια για επέμβαση, ενώ αναφέρθηκε και στην πίστη της και στον τρόπο που τη βοήθησε.



Η ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Είχα πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι, πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ. Υπήρχαν και δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα δεν το πήρα είδηση. Πάμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας με το καροτσάκι. Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου βγάζουν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο και έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά. Ενώ δεν κουνούσα κάτω το πόδι μου, τώρα το κουνάω από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες. Αλλά εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις. Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα. Αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός δήλωσε πως ζητώντας βοήθεια από τον Άγιο Νεκτάριο κατάφεραν να της βρουν φλέβα και να προχωρήσει η διαδικασία: «Δεν έβρισκαν μία – δύο φλέβες και κάποια στιγμή λέω "Άγιε Νεκτάριε ελέησον με". Τακ, η φλέβα έτοιμη. Ο άλλος μπορεί να πει σύμπτωση, σύμπτωση… Εμείς που κρατάμε από την Αίγινα μας βοηθάει, τον έχουμε παντού. Στις τσάντες μας, στα σπίτια μας, παντού εικόνες του Αγίου Νεκταρίου. Τον έχουμε σαν δικό μας άνθρωπο», επεσήμανε η Μάγδα Τσαγγάνη.