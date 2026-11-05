Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η νέα τρυφερή φωτογραφία του 13χρονου γιου του

Το δημόσιο «ευχαριστώ» της Κατερίνας Κόκλα για τις ευχές στον Αναστάση της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Κόκλα δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία του 13χρονου γιου της, Αναστάση, στο Instagram.
  • Ο Αναστάσης φαίνεται να δίνει φιλί στο σκυλάκι του, με emoji καρδιάς καλυμμένο το πρόσωπό του.
  • Η Κόκλα ευχαρίστησε το κοινό για τις ευχές του για τα γενέθλια του γιου της.
  • Αν και έχουν χωρίσει από το 2017, η Κόκλα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου διατηρούν καλές σχέσεις για την ανατροφή του παιδιού.
  • Ο Αναστάσης μένει κυρίως με τη μητέρα του και η Κόκλα μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του.

Μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία με πρωταγωνιστή τον 13χρονο γιο της δημοσίευσε η Κατερίνα Κόκλα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα γλυκό στιγμιότυπο στο οποίο ο Αναστάσης φαίνεται να δίνει ένα φιλί στο αγαπημένο του σκυλάκι, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με ένα emoji καρδιάς.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχαρίστησε το κοινό της για τις ευχές του για τα 13α γενέθλια του μονάκριβου γιου της.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Συγκινεί η αποκάλυψη για τον γιο του, Αναστάση

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Κόκλα

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Κόκλα

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές σας για τον Αναστασάκο μου», έγραψε χαρακτηριστικά στο Insta Story της. Ανήμερα των γενεθλίων του, η ίδια είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τον εορτασμό τους, συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Η ζωή μου όλη».

Η Κατερίνα Κόκλα απέκτησε τον γιο της από τη σχέση της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Αν και το ζευγάρι έχει χωρίσει από το 2017, διατηρεί άριστες σχέσεις με κοινό γνώμονα την ανατροφή του παιδιού, το οποίο διαμένει κυρίως με τη μητέρα του.

Ο Αναστάσης Αρναούτογλου έχει μπει πλέον στην εφηβεία, με την Κατερίνα Κόκλα να μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητά του, ενώ όσον αφορά την προσωπική της ζωή εξακολουθεί να κρατά χαμηλούς τόνους.

 

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΛΑ
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ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
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