First Dates: «Έχεις ακούσει για μαμάκια; Υπάρχουν χειρότεροι;»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του εστιατορίου του έρωτα, την Πέμπτη 5/11

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το επεισόδιο του First Dates παρουσίασε δυνατές χημείες και στιγμές ενθουσιασμού.
  • Η συζήτηση για τους «μαμάκηδες» και τις οικογενειακές επιρροές ήταν κεντρικό θέμα.
  • Αναμένονται εκπλήξεις και ατάκες στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί αύριο στις 21:00.
  • Συμμετέχων προθυμοποιείται να πληρώσει το λογαριασμό, προκαλώντας σχόλια.
  • Ένας άλλος συμμετέχων ανέφερε τα μίλια που ταξίδεψε για να βρει έρωτα.

Το αποψινό επεισόδιο του First Dates ολοκληρώθηκε αφήνοντάς μας τις καλύτερες εντυπώσεις, με ραντεβού που ξεχώρισαν, δυνατές χημείες και στιγμές γεμάτες ενθουσιασμό και έρωτα! Η αναζήτηση της αγάπης στο εστιατόριο του Star, όμως, συνεχίζεται!

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Αύριο το βράδυ στις 21:00, ένα νέο επεισόδιο έρχεται στις οθόνες μας και, όπως αποκαλύπτει το τρέιλερ, οι εκπλήξεις και οι αφοπλιστικές ατάκες θα διαδεχθούν η μία την άλλη. Κάποιος δηλώνει ανοιχτά πως έχει τον αυστηρότερο κριτή στη ζωή του, που δεν είναι άλλος από τη μητέρα του, φέρνοντας στο τραπέζι τη συζήτηση για τους «μαμάκηδες» και τις οικογενειακές επιρροές που μπορούν να κρίνουν την πορεία μιας γνωριμίας αλλά και τη συνέχεια μίας σχέσης ή ακόμα και ενός γάμου.

First Dates: Αγγελική & Χρήστος ερωτεύτηκαν! Το τρυφερό φιλί τους

first dates trailer 5/11/26

Παράλληλα, τα πρώτα αγγίγματα και το σφίξιμο των χεριών δείχνουν πως η οικειότητα δεν θα αργήσει να έρθει για ορισμένους, την ίδια ώρα που η στιγμή του λογαριασμού φέρνει... απρόσμενες αντιδράσεις.

first dates

Ένας από τους συμμετέχοντες προθυμοποιείται να πληρώσει, με την παρτενέρ του να σχολιάζει: «Αυτό έλειπε να μην πληρώσει!». Άλλος συμμετέχοντας τονίζει τα μίλια που ταξίδεψε για να βρεθεί εκεί, μόνο για να βρει τον έρωτα.

Συντονιζόμαστε αύριο, Πέμπτη, στις 21:00 στο Star για ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο First Dates!

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