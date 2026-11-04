Έλενα Τοπαλίδου: Τι είχε πει για τη συμμετοχή της στην ταινία The Carpenter's Son, με τον Nicolas Cage/ Το Πρωινό 9/2/26

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η ταινία «ΜΑΧΗ», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, στον κινηματογράφο Cinobo Όπερα. Πλήθος κόσμου από τον χώρο της υποκριτικής και του κινηματογράφου έδωσε το «παρών» στην επίσημη προβολή της ταινίας. Εκεί ήταν και οι δύο πρωταγωνίστριες Μπέττυ Βακαλίδου και Έλενα Τοπαλίδου.

Μπέττυ Βακαλίδου - Ηλίας Γιαννακάκης -Έλενα Τοπαλίδου/ studio panoulis

Μπέττυ Βακαλίδου -Έλενα Τοπαλίδου/ studio panoulis



Πρεμιέρα ταινίας ΜΑΧΗ/ studio panoulis

Η ταινία ξετυλίγει μια ανθρώπινη οικογενειακή ιστορία και πραγματεύεται την ταυτότητα φύλου, την αποδοχή και τη συγχώρεση από τα τραύματα του παρελθόντος. Στο cast περιλαμβάνονται οι σπουδαίοι ηθοποιοί: Μανώλης Μαυροματάκης, Γιάννης Οικονομίδης, Michelle Valley, Γιάννης Καρατζογιάννης, Λυδία Φωτοπούλου, Ράνια Οικονομίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Άγγελος Παπαδημητρίου.

Ηλίας Γιαννακάκης, Μανώλης Μαυροματάκης, Μπέττυ Βακαλίδου, Έλενα Τοπαλίδου, Γιάννης Οικονομίδης, Αποστολία Παπαϊωάννου/ studio panoulis

H υπόθεση της ταινίας: Η Μάχη, μια όμορφη γυναίκα σήμερα, η οποία στα χρόνια της δικτατορίας ήταν άντρας αξιωματικός του ελληνικού στρατού και πατέρας δύο παιδιών, επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από σιωπή και απουσία μισού αιώνα. Η επιστροφή της οδηγεί στην απόπειρα αυτοκτονίας του γιου της και στην εντελώς αναπάντεχη συναισθηματική επανασύνδεση με την αγαπημένη της κόρη, πυροδοτώντας μια σειρά από αποκαλύψεις που αναστατώνουν τις ισορροπίες της οικογένειας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη κινηματογραφική δουλειά της ηθοποιού και χορογράφου. Η Έλενα Τοπαλίδου έχει παίξει σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές μικρού και μεγάλου μήκους, αλλά και στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί». Πρόσφατα, έπαιξε με τον Nicolas Cage στην ταινία The Carpenter's Son.

Το 1999 βραβεύτηκε με το βραβείο της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την παράσταση «Η Κυρία με τις καμέλιες», σε χορογραφία Κωσταντίνου Ρήγου. Το 2020 πήρε το πρώτο βραβείο γυναικείας ερμηνείας για τη μικρού μήκους ταινία« Bella »της Θελγιας Πετράκη. Το 2022 πήρε το πρώτο βραβείο γυναικείας ερμηνείας στα βραβεία Ίρις της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ταινία «Μαγνητικά πεδία» του Γιώργου Γούση