Στέλλα Μπεζαντάκου: Με καυτό μίνι φόρεμα σε θεατρική παράσταση

Ο γάμος και ο λόγος που αποφάσισε να αποσυρθεί για 8 χρόνια από το τραγούδι

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Στέλλα Μπεζαντάκου: «Είμαι απόλυτα πιστή στον άνδρα μου, είμαι ερωτευμένη - Δεν του αρέσει η δημοσιότητα» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στέλλα Μπεζαντάκου εμφανίστηκε με καυτό φούξια φόρεμα στην πρεμιέρα της παράστασης «Αλήθεια σου λέω ψέματα».
  • Η τραγουδίστρια, γνωστή από το reality «Bar», έχει αποσυρθεί από το τραγούδι για 8 χρόνια λόγω γάμου.
  • Δηλώνει ότι είναι ακόμα ερωτευμένη με τον σύζυγό της μετά από 15 χρόνια σχέσης.
  • Η Μπεζαντάκου αναφέρει ότι προτεραιότητα της είναι η προσωπική της ζωή, χωρίς να έχει μετανιώσει για την απόφασή της.

Mε καυτό φούξια φόρεμα εμφανίστηκε η Στέλλα Μπεζαντάκου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αλήθεια σου λέω ψέματα».

Στέλλα Μπεζαντάκου: Η σέξι εικόνα κι η αντίδραση του συζύγου της

Η τραγουδίστρια και πρώην sex symbol, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρακολούθησε την κωμωδία στο Θέατρο Άλφα και πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.

Η Στέλλα Μπεζαντάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Στέλλα Μπεζαντάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Στέλλα Μπεζαντάκου επέλεξε για την περίσταση ένα θηλυκό και μοντέρνο outfit, ιδανικό για βραδινή έξοδο, φορώντας ένα εφαρμοστό πλεκτό μίνι φούξια φόρεμα, ψηλές μαύρες δερμάτινες μπότες, ενώ από πάνω έριξε στους ώμους της ένα μαύρο γούνινο παλτό, δημιουργώντας μια έντονη και κομψή αντίθεση με το φωτεινό χρώμα του φορέματος.

Η Στέλλα Μπεζαντάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Στέλλα Μπεζαντάκου / Φωτογραφία: NDP

O Xάρης Ρώμας και η Στέλλα Μπεζαντάκου / Φωτογραφία: NDP

O Xάρης Ρώμας και η Στέλλα Μπεζαντάκου / Φωτογραφία: NDP

Η Στέλλα Μπεζαντάκου έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο reality «Bar» και έχει κυκλοφορήσει τραγούδια και albums, συνεχίζοντας αραιά την ενασχόλησή της με το τραγούδι.
Σήμερα η Στέλλα Μπεζαντάκου παραμένει ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως digital creator και έχει παραχωρήσει ανά καιρούς τηλεοπτικές συνετνεύξεις. 

 

Σε μία από αυτές πριν από μερικούς μήνες, είχε αναφερθεί και στον λόγο που αποφάσισε να αποσυρθεί από το τραγούδι τα τελευταία χρόνια: «Αποσύρθηκα οχτώ χρόνια γιατί παντρεύτηκα. Ήθελα να ζήσω όλο αυτό το love story. Είμαστε 14 χρόνια μαζί, πάμε στα 15. Έζησα πάρα πολύ 15 έντονα χρόνια στη δημοσιότητα, πολύ πολύ έντονα και ήθελα να ζήσω και απλές καθημερινές στιγμές που τις είχα χάσει», είπε η Στέλλα Μπεζαντάκου στην εκπομπή super Κατερίνα.

 

Στέλλα Μπεζαντάκου: Με καυτό μίνι φόρεμα σε θεατρική παράσταση

Για τη σχέση με τον σύζυγό της αναφέρθηκε η Στέλλα Μπεζαντάκου, η οποία δεν έκρυψε ότι είναι ακόμα φουλ ερωτευμένη έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας: «Δεν θέλει καθόλου τη δημοσιότητα ο σύζυγός μου. Δεν του αρέσει, ναι. Του είμαι απόλυτα πιστή, το λέω, γιατί έτσι αισθάνομαι, όχι γιατί πρέπει. Και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια, δηλώνω ότι είμαι ακόμα ερωτευμένη, όπως την πρώτη φορά που τον είδα. Γιατί πιστεύω ότι ο έρωτας διατηρείται σε ένα ζευγάρι όταν υπάρχει θαυμασμός».

Η Στέλλα Μπεζαντάκου το 2008 / Φωτογραφία: NDP

Η Στέλλα Μπεζαντάκου το 2008 / Φωτογραφία: NDP

«Εγώ τον θαυμάζω μετά από τόσα χρόνια, όπως με θαυμάζει και εκείνος. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ερωτική χημεία μεταξύ μας. Μ' αρέσει αυτός ο άντρας, διότι είναι τζέντελμαν, είναι κύριος. Χωρίς όμως να χάνει στοιχεία της αρενωπότητάς του. Και είναι πολύ εύστροφος. Έχει πολύ ψηλό ΙQ. Και αυτό μ' αρέσει εμένα στους ανθρώπους», είπε στην εκπομπή super Κατερίνα.

Στέλλα Μπεζαντάκου: Με καυτό μίνι φόρεμα σε θεατρική παράσταση

Η ίδια είχε αναφερθεί και στο εάν ο σύζυγός της έπαιξε κάποιον ρόλο στην απομάκρυνσή της από τα «φώτα»: «Δεν είναι εύκολο, όλο αυτό το σέξι στιλ που πλασάρω είναι ένα character, το έχω μεν, αλλά δεν είμαι μόνο αυτό 100%. Έχω πάρα πολλές πλευρές και ο σύζυγός μου, βέβαια, βλέπει και τις υπόλοιπες. Όταν έβλεπε ότι πλασάρω μόνο αυτή την πλευρά, λογικό είναι... Οπότε, υπήρχε ένα τέτοιο θέμα. Ο σύζυγός μου ποτέ δεν μου ζήτησε να σταματήσω το τραγούδι. Εγώ έδωσα προτεραιότητα στην προσωπική μου ζωή, γιατί θεώρησα ότι είναι πιο σημαντική από την επαγγελματική μου. Δεν το μετάνιωσα ποτέ», τόνισε σε παλαιότερη συνέντευξή της στο 2Night Show.

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