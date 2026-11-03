Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τα νοικοκυριά να αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδα θέρμανσης, το ερώτημα για το ποιο σύστημα συμφέρει περισσότερο γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.

Ο μηχανολόγος μηχανικός Παναγιώτης Κωστόπουλος μιλώντας στο star.gr εξήγησε ποια μέσα θέρμανσης είναι πιο οικονομικά, σε πόσους βαθμούς πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και τον λογαριασμό.

Όπως είπε, η αντλία θερμότητας αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή για τη θέρμανση ενός σπιτιού, ενώ ακολουθούν τα κλιματιστικά inverter. Αντίθετα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν χαμηλότερο βαθμό απόδοσης, καθώς λειτουργούν με καύση.

«Η αντλία θερμότητας μπορεί να αποδώσει έως και τέσσερις φορές περισσότερη θερμική ενέργεια από την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει. Για παράδειγμα, με 1 κιλοβατώρα ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προσφέρει περίπου 4 κιλοβατώρες θερμότητας. Οι λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακόμη και οι σύγχρονοι λέβητες συμπύκνωσης, έχουν βαθμό απόδοσης περίπου 90%-92%», υπογράμμισε.

«Τα κλιματιστικά λειτουργούν, επίσης, ως αντλίες θερμότητας, μεταφέροντας θερμότητα απευθείας στον αέρα του χώρου. Ωστόσο, η θέρμανση που προσφέρουν δεν είναι ίδια με εκείνη των σωμάτων καλοριφέρ ή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, καθώς μπορούν να ζεστάνουν για λίγο μόνο έναν χώρο, ενώ μπορεί να προκαλέσουν και ξηρότητα στην ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά για τα ενεργειακά τζάκια, η απόδοσή τους εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας τους: όσα διοχετεύουν ζεστό αέρα θερμαίνουν κυρίως τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, ενώ εκείνα που λειτουργούν με νερό μπορούν να μεταφέρουν τη θερμότητα και σε άλλα δωμάτια μέσω των σωμάτων.

Σε ποιους βαθμούς πρέπει να ρυθμίζουμε τη θέρμανση;

Για μεγαλύτερη οικονομία, ο κ. Κωστόπουλος προτείνει να διατηρούμε τη θερμοκρασία του σπιτιού περίπου στους 19-20 βαθμούς Κελσίου. Σταθερή θερμοκρασία σημαίνει ότι το σύστημα δε χρειάζεται να καταναλώνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας κάθε φορά που ξεκινά από χαμηλότερη θερμοκρασία για να ζεστάνει ξανά τον χώρο.

Όπως εξήγησε, καλό είναι να αρχίζουμε να ανάβουμε καλοριφέρ πριν η θερμοκρασία στο σπίτι πέσει πολύ, ώστε να διατηρείται σταδιακά η ζέστη.

Επίσης, σημαντικό είναι να κρατάμε τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη σταθερό, καθώς η αύξηση κατά έναν ή περισσότερους βαθμούς οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση. «Ωστόσο, το ακριβές κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η μόνωση, τα κουφώματα, το μέγεθος του χώρου και το σύστημα θέρμανσης», εξήγησε ο μηχανολόγος μηχανικός.

Για τα κλιματιστικά, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι περίπου στους 20-21 βαθμούς, ώστε να υπάρχει ικανοποιητική θερμοκρασία χωρίς υπερβολική κατανάλωση.

Κλειστή ή ανοιχτή θέρμανση όταν λείπουμε από το σπίτι;

Όπως ανέφερε ο κ. Κωστόπουλος. στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας είναι προτιμότερο να διατηρείται μια σταθερή και ικανοποιητική θερμοκρασία ακόμη και όταν απουσιάζουμε από το σπίτι, καθώς έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντίθετα, στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μπορεί να προγραμματιστεί ο θερμοστάτης ώστε, όσο οι ένοικοι βρίσκονται στη δουλειά ή κοιμούνται, η θερμοκρασία να μειώνεται κατά 2-3 βαθμούς.

«Όταν λείπουμε από το σπίτι, καλό είναι να έχουμε τη θέρμανση ανοιχτή. Γιατί όταν παγώσει το σπίτι καίει πολύ παραπάνω μέχρι να πιάσει τη θερμοκρασία που θέλουμε», υπογράμμισε.

«Η μόνωση είναι το σημαντικότερο βήμα για οικονομία»

Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα θέρμανσης, ο κ. Κωστόπουλος τόνισε ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη θερμομόνωση του σπιτιού.

«Ένα καλά μονωμένο σπίτι διατηρεί τη θερμότητα για περισσότερη ώρα και περιορίζει τις απώλειες, με αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανσή του», δήλωσε και εξήγησε πως ακόμη και ένα παλιό σύστημα πετρελαίου μπορεί να λειτουργήσει πιο οικονομικά σε ένα σπίτι με σωστή μόνωση.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η εξοικονόμηση ξεκινά από τη μόνωση και στη συνέχεια από την επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης», κατέληξε.