Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν ψηλά, το ερώτημα επιστρέφει για χιλιάδες νοικοκυριά: ποιος είναι τελικά ο φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί ένα σπίτι; Με τα δεδομένα του Οκτωβρίου 2026, η απάντηση δείχνει προς την αντλία θερμότητας και, για μικρότερους χώρους ή κατοικίες όπου δεν απαιτείται κεντρικό σύστημα, προς ένα σύγχρονο κλιματιστικό inverter.

Το μυστικό της σύγκρισης δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή του ρεύματος, του πετρελαίου ή των ξύλων. Αυτό που πραγματικά μετρά είναι πόσο κοστίζει η θερμότητα που τελικά φτάνει μέσα στο σπίτι. Και σε αυτό το πεδίο οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων είναι μεγάλες.

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