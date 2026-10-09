Θέρμανση: O φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί το σπίτι τον χειμώνα

Τι δείχνει η σύγκριση των επιλογών

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Pexels, βίντεο Mega
Πόσο θα κοστίσει η θέρμανση ενός μέσου διαμερίσματος στην Αθήνα; (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι υψηλές τιμές ενέργειας οδηγούν σε αναζήτηση φθηνότερων τρόπων θέρμανσης.
  • Η αντλία θερμότητας είναι η πιο οικονομική επιλογή για θέρμανση το χειμώνα.
  • Για μικρότερους χώρους, προτιμάται το σύγχρονο κλιματιστικό inverter.
  • Η σύγκριση κόστους δεν αφορά μόνο την τιμή ενέργειας, αλλά και την τελική θερμότητα που παρέχεται στο σπίτι.
  • Οι διαφορές κόστους μεταξύ των συστημάτων θέρμανσης είναι σημαντικές.

Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν ψηλά, το ερώτημα επιστρέφει για χιλιάδες νοικοκυριά: ποιος είναι τελικά ο φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί ένα σπίτι; Με τα δεδομένα του Οκτωβρίου 2026, η απάντηση δείχνει προς την αντλία θερμότητας και, για μικρότερους χώρους ή κατοικίες όπου δεν απαιτείται κεντρικό σύστημα, προς ένα σύγχρονο κλιματιστικό inverter.

Το μυστικό της σύγκρισης δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή του ρεύματος, του πετρελαίου ή των ξύλων. Αυτό που πραγματικά μετρά είναι πόσο κοστίζει η θερμότητα που τελικά φτάνει μέσα στο σπίτι. Και σε αυτό το πεδίο οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων είναι μεγάλες.

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