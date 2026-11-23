Tι είχε πει η Ελίνα Ακριτίδου για τον γάμο της σε παλαιότερη συνέντευξη στο Happy Day

Θυμάστε την πρωταγωνίστρια της σειράς «Απαγορευμένη Αγάπη» που προβάλλονταν μέσα από τη συχνότητα του MEGA το 1998; Aν τη βλέπατε σίγουρα θα θυμάστε την τηλεοπτική Αλεξάνδρα Μακρή η οποία χωρίς είχε ερωτευτεί τον Δημήτρη Ζαχαρίου(σ.σ: υποδύονταν ο Μάριος Αθανασίου) χωρίς να ξέρει πως είναι ο χαμένος δίδυμος αδερφός της.Η πρωταγωνίστρια της σειράς Eλίνα Ακριτίδου που τότε είχε κάνει θραύση, πλέον απολαμβάνει τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ελίνα Ακριτίδου σε εμφάνισή της το 2008/ φωτογραφία από NDP

Ο φωτογραφικός φακός του NDP απαθανάτισε την ηθοποιό η οποία εκτός από την «Απαγορευμένη Αγάπη» είχε συμμετάσχει και σε άλλες σειρές εκείνης της χρονολογίας όπως «Λάμψη», «Καλημέρα Ζωή», «Τμήμα Ηθών» και άλλες σε χαλαρή βόλτα που έκανε στη Βουκουρεστίου.

Η Eλίνα Ακριτίδου απαθανατίστηκε να κάνει βόλτα στη Βουκουρεστίου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO



Η ηθοποιός, ήταν κομψά ντυμένη. Φορούσε ένα αέρινο μπορντό πουκάμισο με λευκά διακριτικά μοτίβα και ένα σκούρο τζιν παντελόνι ενώ το μακιγιάζ της ήταν πολύ διακριτικό.

Eλίνα Ακριτίδου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO



Η Ελίνα Ακριτίδου από το 2002 και μετά αν και είχε προτάσεις επαγγελματικές, έκανε ένα βήμα πίσω και μείωσε τις εμφανίσεις της στην τηλεόραση καθώς τότε είχε γίνει για πρώτη φορά μητέρα φέρνοντας στον κόσμο την 24χρονη σήμερα κόρη της Ρωξάνη.

H Eλίνα Ακριτίδου με τους γιους της σε θεατρική παράσταση το 2015/ φωτογραφία από NDP

Το 2006 ήρθε στη ζωή της ο γιος της Νικόλας και το 2009 ο Αλέξανδρος.

Η Ελίνα Ακριτίδου αποφάσισε τότε να αφοσιωθεί στο μεγάλωμα των παιδιών της κάνοντας λιγότερες δουλειές στο χώρο της υποκριτικής.

