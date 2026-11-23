Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου και τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή, αφού θα είναι οι πρώτες γιορτές που θα περάσουν με την κόρη τους, Ξένια.

Μάλιστα, η γνωστή παρουσιάστρια, πριν από λίγες μέρες όπου ξεκίνησε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, μοιράστηκε με τους followers της την πιο τρυφερή φωτογραφία, με τη μικρή της κόρη να περιεργάζεται τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Φωτογραφία: Instagram.com

Αυτή τη φορά, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε σε story της στα προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, δίνοντας μία γεύση από τη γιορτινή διακόσμηση και ατμόσφαιρα του σπιτιού της.

Φωτογραφία: Instagram.com

Υπενθυμίζουμε, ότι πέρυσι τον Νοέμβριο η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Αυτές οι γιορτές θα είναι ακόμη πιο ξεχωριστές για την ίδια και τον σύζυγό τους, αφού θα έχουν την ευκαιρία να τις απολαύσουν έχοντας αγκαλιά την κόρη τους, Ξένια.