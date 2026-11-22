«Πίσω από τον θρύλο υπάρχει ένας άντρας». Η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Υπάρχω», που συγκίνησε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές στις αίθουσες, έρχεται στην οθόνη του Star σε Α' τηλεοπτική προβολή.
Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα σε μια ερμηνεία ζωής στον ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, η ταινία φωτίζει τις άγνωστες πτυχές, τους μεγάλους έρωτες, τις δυσκολίες και τις θυσίες του ανθρώπου που σημάδεψε όσο κανείς άλλος το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
Δίπλα στον Χρήστο Μάστορα πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων η Κλέλια Ρένεση στον ρόλο της Καίτης Γκρέυ, η Ασημένια Βουλιώτη ως Μαρινέλλα, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δημήτρης Καπουράνης και η Άννα Συμεωνίδου.
Μια συγκλονιστική βιογραφική ιστορία γεμάτη μουσική, πάθος και αλήθεια, που υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό!Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.