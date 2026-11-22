Μια όμορφη έκπληξη επιφύλασσε το επεισόδιο του «The Voice» το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, καθώς η Βικτώρια Δέλλα εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο πλατό του μουσικού talent show, θέλοντας να εμψυχώσει την καλή της φίλη, Ραφαέλα.

Η 18χρονη κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα ζει πλέον μόνιμα στην Κύπρο, όπου έχει ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική. Παρότι η απόσταση δεν της επέτρεψε να βρεθεί στα παρασκήνια, η ίδια φρόντισε να δώσει το «παρών» διαδικτυακά σε αυτή τη σημαντική στιγμή της φίλης της.

«Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας»

Αμέσως μόλις η Ραφαέλα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στη σκηνή, η κάμερα μεταφέρθηκε στο family room, όπου περίμεναν με αγωνία τα δικά της πρόσωπα. Εκεί, ο Γιώργος Λιανός εντόπισε την οθόνη του κινητού και αποκάλυψε πως στην παρέα βρισκόταν, έστω και εξ αποστάσεως, η Βικτώρια Δέλλα.

«Βικτώρια Δέλλα τι δουλειά έχεις εδώ και γιατί παρακολουθείς τη φίλη σου μέσω βιντεοκλήσης και δεν είσαι εδώ;», ρώτησε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

«Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά είμαι στην Κύπρο, και ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, γιατί πραγματικά το αξίζει να είναι εκεί», απάντησε χαμογελαστή η 18χρονη.

Η διαδικτυακή εμφάνιση της Βικτώριας Δέλλα στο «The Voice»

Ο ενθουσιασμός της Πάολας και η ομάδα που επέλεξε

Η ερμηνεία της Ραφαέλας δεν άφησε ασυγκίνητους τους coaches, με την Πάολα να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τη σκηνική της παρουσία και να τη χαρακτηρίζει «νεράιδα».

Τελικά, η διαγωνιζόμενη επέλεξε να συνεχίσει το ταξίδι της στο «The Voice» στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα. Η απόφασή της ενθουσίασε τον frontman των «ΜΕΛΙSSES», ο οποίος πετάχτηκε από την καρέκλα του πανηγυρίζοντας έξαλλα για τη νέα προσθήκη στην ομάδα του.