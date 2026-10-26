Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν "έφυγε" εξαιτίας του καρκίνου του μαστού»

Το συγκινητικό βίντεο της 19χρονης κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Το συγκινητικό βίντεο της Βικτώριας Δέλλα στα social media / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα, κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, μίλησε δημόσια για την απώλεια της μητέρας της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.
  • Διευκρίνισε ότι η μητέρα της δεν πέθανε από καρκίνο του μαστού, διαψεύδοντας ψευδείς πληροφορίες.
  • Τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών.
  • Επέμεινε στην ανάγκη να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να δείχνουμε ενδιαφέρον για τους γύρω μας.
  • Δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τη φωνή της για να μεταφέρει θετικά μηνύματα και να βοηθήσει άλλους.

Πέντε μήνες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η 19 χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε μία δημόσια εξομολόγηση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στo Instagram, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια, συγκίνηση και ωριμότητα για τη σημασία της πρόληψης, τις μάχες που δίνουν πολλοί συνάνθρωποί μας «πίσω από κλειστές πόρτες», καθώς και τη σημασία του να «στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον».

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η μητέρα της «δεν "έφυγε" από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού», διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με το θάνατό της.

«Με αφορμή τον Οκτώβριο, το μήνα που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μια ασθένεια που απασχολεί πολλές γυναίκες, σκέφτηκα πως σήμερα, μια μέρα που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα, θα ήθελα να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου το δικό μου μήνυμα. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά όλες τις ασθένειες, τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και κυρίως τη σημασία του να στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον», είπε αρχικά στην ανάρτησή της η Βικτώρια Δέλλα. 

Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες με τη μαμά της - «Ηappy Birthday angel»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Μέσα από τα δικά μου βιώματα έχω καταλάβει ότι ο καρκίνος είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, όπως όμως είναι και πολλές άλλες ασθένειες. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με χρόνιες παθήσεις, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και άνθρωποι που περνούν δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε απλώς κοιτάζοντάς τους. Δεν γνωρίζουμε πάντα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, μια σιωπή και μια καθημερινή συνήθεια. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου λέει συχνά ο μπαμπάς μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από την πόρτα ενός σπιτιού. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα και οι δυσκολίες μένουν πίσω από κλειστές πόρτες», συνέχισε στο βίντεό της η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Η μαμά μου είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη δική της εμπειρία, θέλοντας να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετώπισαν τον καρκίνο του μαστού. Ήθελε να τους δώσει δύναμη, κουράγιο και να τους δείξει ότι δεν είναι μόνες. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από μικρή τύχαινε να βρίσκομαι μπροστά σε αρκετές από τις συζητήσεις που έκανε, αλλά εκείνη την περίοδο, λόγω της ηλικίας μου δεν μπορούσα να καταλάβω τη σημασία όσων έλεγε και έκανε.

Μεγαλώνοντας όμως και κατανοώντας πλέον περισσότερα πράγματα, τη θαυμάζω πολύ γι’ αυτή της την επιλογή. Γιατί πολλές φορές το να μοιραστεί κάποιος δημόσια τη δική του εμπειρία μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σε έναν άλλον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή το έχει πραγματικά ανάγκη. Και πιστεύω ότι η μαμά μου το κατάφερε αυτό. Και μιας και αναφέρομαι στη μαμά μου, θα ήθελα στο σημείο αυτό να διευκρινίσω για ακόμη μια φορά κάτι πολύ σημαντικό. Η μαμά μου δεν "έφυγε" από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού. Θέλω να το τονίσω αυτό κυρίως για να καθησυχάσω όλες εκείνες τις γυναίκες που αναστατώθηκαν και φοβήθηκαν εξαιτίας των ψευδών πληροφοριών που κυκλοφόρησαν.

Στη μνήμη της μαμάς μου λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω κι εγώ αυτή την προσπάθεια με το δικό μου τρόπο. Θα ήθελα επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση και οι κατάλληλες προληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση πολλών ασθενειών», εξομολογείται η 19χρονη για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Η μαμά μου είχε πει κάποτε μια φράση που πιστεύω πως αξίζει να θυμόμαστε. Δε στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε ένα γιατρό. Εγώ από αυτή τη φράση κρατώ τη σημασία του να ενημερωνόμαστε σωστά, να κάνουμε ερωτήσεις όταν έχουμε αμφιβολίες και να μη διστάζουμε να συζητήσουμε, να αναζητήσουμε και μια δεύτερη γνώμη. Είναι σημαντικό να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, αλλά παράλληλα να αισθανόμαστε ελεύθεροι να ζητάμε διευκρινίσεις, να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και να αναζητούμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία μας», συμπλήρωσε η Βικτώρια Δέλλα.

«Σήμερα λοιπόν που κλείνουμε πέντε μήνες από την απώλεια της μαμάς μου, δε θέλω να σταθώ μόνο στην απουσία της. Θέλω να κρατήσω όσα μου δίδαξε και όλα όσα συνεχίζει να σημαίνει για μένα. Η αγάπη της και οι αξίες της θα με ακολουθούν για πάντα. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Και μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να δώσω κι εγώ τη δική μου υπόσχεση. Να προσπαθήσω να χρησιμοποιώ τη φωνή μου και το προφίλ μου για κάτι καλό. Να προσπαθώ με όποιο τρόπο μπορώ να μεταφέρω μηνύματα που ίσως βοηθήσουν έστω και έναν άνθρωπο. Αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι από σήμερα, είναι πως δε χρειάζεται να περιμένουμε μια δύσκολη στιγμή για να δείξουμε ενδιαφέρον. Ας μάθουμε να ρωτάμε, να ακούμε, να προσφέρουμε και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, αλλά και σε εκείνους που μπορεί να μη γνωρίζουμε προσωπικά. Γιατί ανθρωπιά δεν είναι απλώς να λυπάσαι μόνο για όσα περνάει ένας άνθρωπος. Είναι να αναρωτιέσαι αν μπορείς να κάνεις κάτι για να τον βοηθήσεις…», κατέληξε η Βικτώρια Δέλλα.

Η Βικτώρια Δέλλα, πέντε μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, επέλεξε με αυτό το βίντεο να μετατρέψει τη θλίψη της απώλειας σε ένα σημαντικό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, τιμώντας τη μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα.

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