Βικτώρια Δέλλα: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της

Έδωσε το «παρών» στα 21α βραβεία «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα.
  • Εμφανίστηκε στα 21α βραβεία «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς» στην Κύπρο, συνοδευόμενη από τη νονά της, Στάλω Ηλία.
  • Η Βικτώρια σπουδάζει Ιατρική στην Κύπρο, με τη στήριξη του πατέρα της, Τραϊανού Δέλλα.
  • Η απώλεια της μητέρας της έχει αφήσει κενό στην οικογένεια, αλλά η Βικτώρια συνεχίζει με την υποστήριξη των αγαπημένων της.
  • Η ομοιότητα της Βικτώριας με τη μητέρα της είναι εμφανής.

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα, λίγους μήνες μετά τη δύσκολη αυτή περίοδο για την οικογένειά της.

Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look

Η 18χρονη Βικτώρια έδωσε το «παρών» το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στα 21α βραβεία «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς», στην Κύπρο, και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Πανέμορφη και ντυμένη με ιδιαίτερο στιλ, εμφανίστηκε χαμογελαστή και λαμπερή.

Στο πλευρό της βρισκόταν η νονά της, η σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, με την οποία έφτασε στην εκδήλωση. 

βικτωρια δελλα

Στάλω Ηλία - Bικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την εμφάνισή της δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του Madame Figaro Κύπρου στο Instagram

Η νέα σελίδα στη ζωή της και οι σπουδές στην Κύπρο

Η Βικτώρια Δέλλα έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς σπουδάζει Ιατρική στην Κύπρο, ακολουθώντας τον δρόμο που έχει επιλέξει για το μέλλον της. Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος τη στηρίζει σε αυτή τη νέα διαδρομή και τη βοηθά να προσαρμοστεί στη φοιτητική ζωή.

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, με τη Βικτώρια να συνεχίζει την πορεία της έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που την αγαπούν. Η ομοιότητά της με τη μητέρα της είναι εμφανής, με τα χαρακτηριστικά της να θυμίζουν τη γυναίκα που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής της.

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ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΕΛΛΑ
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