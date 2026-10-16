Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα, λίγους μήνες μετά τη δύσκολη αυτή περίοδο για την οικογένειά της.

Η 18χρονη Βικτώρια έδωσε το «παρών» το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στα 21α βραβεία «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς», στην Κύπρο, και έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Πανέμορφη και ντυμένη με ιδιαίτερο στιλ, εμφανίστηκε χαμογελαστή και λαμπερή.

Στο πλευρό της βρισκόταν η νονά της, η σχεδιάστρια μόδας Στάλω Ηλία, με την οποία έφτασε στην εκδήλωση.

Στάλω Ηλία - Bικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την εμφάνισή της δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του Madame Figaro Κύπρου στο Instagram

Η νέα σελίδα στη ζωή της και οι σπουδές στην Κύπρο

Η Βικτώρια Δέλλα έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς σπουδάζει Ιατρική στην Κύπρο, ακολουθώντας τον δρόμο που έχει επιλέξει για το μέλλον της. Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος τη στηρίζει σε αυτή τη νέα διαδρομή και τη βοηθά να προσαρμοστεί στη φοιτητική ζωή.

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, με τη Βικτώρια να συνεχίζει την πορεία της έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που την αγαπούν. Η ομοιότητά της με τη μητέρα της είναι εμφανής, με τα χαρακτηριστικά της να θυμίζουν τη γυναίκα που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ζωής της.