Μια νέα καθημερινότητα έχει ξεκινήσει για τη Βικτώρια Δέλλα, η οποία στα 18 της χρόνια άφησε την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, έχοντας πλέον ως βασικό της στόχο να κυνηγήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Ιατρική.

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα βρίσκεται πλέον στη Λευκωσία, όπου κάνει τα πρώτα της βήματα ως φοιτήτρια. Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, ο οποίος έχει σταθεί δίπλα της σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή.

Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, η 18χρονη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρία νέα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Στις φωτογραφίες ποζάρει καθισμένη σε μια καρέκλα, φορώντας ένα total black look, και δείχνει να προσαρμόζεται στη νέα της ζωή.

Η Βικτώρια έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να μοιράζεται περισσότερες εικόνες από τη ζωή της στην Κύπρο, όπου πριν από λίγες ημέρες έκανε και το πρώτο της βήμα στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μάλιστα, στις 2 Οκτωβρίου, είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα των σπουδών της. Φορώντας την ιατρική της ποδιά, πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο ξεκίνημα της κόρης του.

«Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!», είχε γράψει ο Τραϊανός Δέλλας.

Πατέρας και κόρη στη Λευκωσία

Η Βικτώρια και ο Τραϊανός Δέλλας έχουν εγκατασταθεί στη Λευκωσία, με τον πατέρα της να βρίσκεται κοντά της τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, μέχρι να προσαρμοστεί πλήρως στη νέα πραγματικότητα και στις απαιτήσεις των σπουδών της.

Παράλληλα, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής εξετάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στην Κύπρο, όπου έχει εργαστεί και στο παρελθόν στην Ανόρθωση.

Στο πλευρό της Βικτώριας βρίσκονται και άνθρωποι από το οικογενειακό τους περιβάλλον που γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Ανάμεσά τους είναι και η νονά της, Στάλω Ηλία, κάτι που κάνει τη μετάβαση στη νέα της ζωή λίγο πιο εύκολη.

Το νέο κεφάλαιο μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα

Η νέα αρχή της 18χρονης έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026.

Η απουσία της είναι δεδομένα ένα μεγάλο κενό για τη Βικτώρια, η οποία έχει αναφερθεί μέσα από τις αναρτήσεις της στη μητέρα της και στην ιδιαίτερη σχέση που είχαν.

Την ίδια στιγμή, ο Τραϊανός Δέλλας βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην κόρη του, στηρίζοντάς την σε κάθε βήμα αυτής της νέας περιόδου.