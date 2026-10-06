Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look

Η εμφάνιση που ξεχώρισε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βικτώρια Δέλλα, 18 ετών, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, φορώντας total black look, δείχνοντας προσαρμογή στη νέα της ζωή.
  • Ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, την υποστηρίζει στην προσαρμογή της και εξετάζει επαγγελματικά βήματα στην Κύπρο.
  • Η νέα αρχή της Βικτώριας έρχεται μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, τον Μάιο του 2026.
  • Η Βικτώρια έχει την υποστήριξη του οικογενειακού της περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της νονάς της.

Μια νέα καθημερινότητα έχει ξεκινήσει για τη Βικτώρια Δέλλα, η οποία στα 18 της χρόνια άφησε την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, έχοντας πλέον ως βασικό της στόχο να κυνηγήσει το όνειρό της και να σπουδάσει Ιατρική.

Βικτώρια Δέλλα: Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής – Η ανάρτηση με τον Τραϊανό Δέλλα

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα βρίσκεται πλέον στη Λευκωσία, όπου κάνει τα πρώτα της βήματα ως φοιτήτρια. Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της, ο οποίος έχει σταθεί δίπλα της σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή.

Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, η 18χρονη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρία νέα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Στις φωτογραφίες ποζάρει καθισμένη σε μια καρέκλα, φορώντας ένα total black look, και δείχνει να προσαρμόζεται στη νέα της ζωή.

Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Η Βικτώρια έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να μοιράζεται περισσότερες εικόνες από τη ζωή της στην Κύπρο, όπου πριν από λίγες ημέρες έκανε και το πρώτο της βήμα στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μάλιστα, στις 2 Οκτωβρίου, είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα των σπουδών της. Φορώντας την ιατρική της ποδιά, πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το νέο ξεκίνημα της κόρης του.

«Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!», είχε γράψει ο Τραϊανός Δέλλας.

Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look

Πατέρας και κόρη στη Λευκωσία

Η Βικτώρια και ο Τραϊανός Δέλλας έχουν εγκατασταθεί στη Λευκωσία, με τον πατέρα της να βρίσκεται κοντά της τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, μέχρι να προσαρμοστεί πλήρως στη νέα πραγματικότητα και στις απαιτήσεις των σπουδών της.

Παράλληλα, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής εξετάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στην Κύπρο, όπου έχει εργαστεί και στο παρελθόν στην Ανόρθωση.

Στο πλευρό της Βικτώριας βρίσκονται και άνθρωποι από το οικογενειακό τους περιβάλλον που γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Ανάμεσά τους είναι και η νονά της, Στάλω Ηλία, κάτι που κάνει τη μετάβαση στη νέα της ζωή λίγο πιο εύκολη.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Το νέο κεφάλαιο μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα

Η νέα αρχή της 18χρονης έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026.

Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look

Η απουσία της είναι δεδομένα ένα μεγάλο κενό για τη Βικτώρια, η οποία έχει αναφερθεί μέσα από τις αναρτήσεις της στη μητέρα της και στην ιδιαίτερη σχέση που είχαν.

Την ίδια στιγμή, ο Τραϊανός Δέλλας βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην κόρη του, στηρίζοντάς την σε κάθε βήμα αυτής της νέας περιόδου.

 

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