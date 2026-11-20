Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα μίας πρωτοποριακής κλινικής μελέτης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Το νέο ημερίσιο χάπι σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία εξαφάνισε σχεδόν τους όγκους των ασθενών. Οι πρώτοι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος στη χώρα μας έχουν λάβει ήδη τη νέα θεραπεία, μόλις 2,5 μήνες μετά την έγκριση της από τον FDA στην Αμερική.

Για την επιστημονική κοινότητα, το νέο χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος, θεωρείται η μεγαλύτερη ελπίδα εδώ και δεκαετίες για τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

«Ένιωσα καλύτερα, ένιωσα πιο δυνατός και τα λόγια δεν είναι αρκετά, γιατί η χημειοθεραπεία δεν είχε αποτελέσμα. Kάποια στιγμή δεν μπορούσα να περπατήσω μόνος μου», δήλωσε ασθενής.

Οι ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος τώρα έχουν μία άλλη μορφή θεραπείας, η οποία -όπως λένε οι γιατροί- είναι πιο αποτελεσματική από την χημειοθεραπεία. Το Ράζονκιου είναι ένα χάπι που στοχεύει να εμποδίσει τους όγκους να μεγαλώσουν.

Στην Ελλάδα το νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος

Το φάρμακο βρίσκεται από τις αρχές Νοεμβρίου στη χώρα μας και ήδη οι πρώτοι ασθενείς λαμβάνουν τη νέα επαναστατική θεραπεία.

«Η Ελλάδα γίνεται μία από τις πρώτες Χώρες, εκτός από τις ΗΠΑ, που παρέχουν το πρωτοποριακό αυτό φάρμακο στους ασθενείς της. Και το παρέχουμε σε όσους το χρειάζονται εντελώς δωρεάν!», έγραψε στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής:

στο 90% των ασθενών οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται,

σε ποσοστό 60% συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν

και σε έναν στους 12 ασθενείς οι όγκοι δεν είναι ανιχνεύσιμοι στις αξονικές τομογραφίες.



