Ραγδαία εξέλιξη στην υπόθεση της νεαρής γυναίκας από την Αφρική, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνελήφθη στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η δημοσιογράφος, Κατερίνα Μαστραντωνάκη εξασφάλισαν βίντεο με το ζευγάρι να μπαίνει στη μοιραία πολυκατοικία, αλλά και τη στιγμή που ο δράστης κατεβάζει τη βαλίτσα.

Στα αποκλειστικά πλάνα καταγράφηκε το άτυχο κορίτσι να κινείται προς τη μοιραία πολυκατοικία μαζί με τον 20χρονο. Στην επόμενη σκηνή φαίνεται ο κατηγορούμενος να κατεβάζει μέσα στη βαλίτσα το κορίτσι. Σέρνει τη μαύρη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο και πάει να την αφήσει στα σκουπίδια. Στην επόμενη σκηνή σφουγγαρίζει την είσοδο.

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη στη Γαλλία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης στη βαλίτσα

Ο άνθρωπος αυτός κρυβόταν στο σπίτι ενός φίλου του στη Γαλλία. Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ήταν αυτοί που κατάφεραν να τον ξετρυπώσουν και να στείλουν τους Γάλλους αστυνομικούς να του περάσουν χειροπέδες. Η σύλληψή του, όμως, ήρθε και ως αποτέλεσμα της εξειδικευμένης δουλειάς των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, που κατάφεραν στη μία από τις σακούλες–, που τοποθετήθηκαν προφανώς για να κρύψουν το σώμα της κοπέλας μέσα στη βαλίτσα, να εντοπίστησουν το ένα και καθοριστικό αποτύπωμα του νεαρού. Έτσι συνεργάστηκαν στενά με τις διεθνείς υπηρεσίες, φτάνοντας τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψή του στη Γαλλία.