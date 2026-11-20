Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε πριν από λίγο ο Γιώργος-Μάριος Δήμας, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών 2026 που διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας.

Η επιτυχία του ανιψιού του Πύρρου Δήμα έρχεται σε μια δύσκολη για τον νεαρό αθλητή συγκυρία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για τον πατέρα του, Οδυσσέα Δήμα, σχετικά με την υπόθεση ντόπινγκ, με τον πατέρα του να κατηγορείται μάλιστα ότι έδωσε απαγορευμένες ουσίες και στον ίδιο.

Το πανελήνιο ρεκόρ και η αγκαλιά με τον Πύρρο Δήμα

Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας αγωνίστηκε σήμερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών 2026 κατακτώντας την πρώτη θέση στην άρση βαρών στην κατηγορία των 85 κιλών, σηκώνοντας 138 κιλά στο αρασέ, με την καθοδήγηση του θείου του, Πύρρου Δήμα.

Σε βίντεο καταγράφεται ο Ολυμπιονίκης μας να αγκαλιάζει με συγκίνηση τον ανιψιό του μετά την μεγάλη επιτυχία του.

«Είμαι δίπλα στον αθλητή ανιψιό μου και θα τον υποστηρίξω» δήλωσε νωρίτερα στο Star o Πύρρος Δήμας

Νωρίτερα, ο Ολυμπιονίκης μας μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Τις αποκλειστικές δηλώσεις εξασφάλισε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αρμουτίδης, ο οποίος τον συνάντησε έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας.

Ο Πύρρος Δήμας ρωτήθηκε ευθέως πώς αισθάνεται ο αθλητής του, μετά από όλο αυτό το οποίο περνά, με τον πατέρα του να κατηγορείται ότι του έδωσε ουσίες.

Οι δηλώσεις στο Star του Πύρρου Δήμα

«Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα παιδιά», τόνισε ο Πύρρος Δήμας, ο οποίος συγκινήθηκε μιλώντας για έναν άλλο Ολυμπιονίκη, ο οποίος είχε βιώσει μια παρόμοια κατάσταση με τον αδελφό του, και αναγκάστηκε να στείλει το παιδί του εκτός Ελλάδας.

«Θυμάμαι το 2004, όταν ο Σαμπάνης πήρε την κόρη του και την έστειλε στην Αμερική, την έδιωξε από τη χώρα» είπε φορτισμένος ο Πύρρος Δήμας στην κάμερα της εκπομπής.

«Εύχομαι σήμερα καλή επιτυχία στον ανιψιό μου, θα είμαι δίπλα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα» συμπλήρωσε, και όπως φαίνεται, οι ευχές έφεραν τύχη στον ανιψιό του που τελικά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ.

Μάλιστα ο Πύρρος Δήμας θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες του και προς την Ζήνα Κουτσελίνη, τονίζοντας πως η εκπομπή του Star τοποθετήθηκε αξιόπιστα και σοβαρά στο όλο θέμα που έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα.

«Μέχρι τώρα αμυνόμουν»

Όμως, ο Γιάννης Αρμουτίδης συνάντησε και τον Οδυσσέα Δήμα έξω από το κλειστό της Νίκαιας.

Ο πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος ερευνάται για την υπόθεση ντόπινγκ και στον οποίο έχει απαγορευθεί η ενασχόληση με την άρση βαρών, δε μίλησε απευθείας στην κάμερα, ωστόσο, θέλησε να μεταφερθούν κάποιες δηλώσεις του μέσω του δημοσιογράφου.

Όσα είπε ο Οδυσσέας Δήμας / «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

«Μέχρι τώρα αμυνόμουν απέναντι στις κατηγορίες», είπε ο Οδυσσέας Δήμας στον Γιάννη Αρμουτίδη, συμπληρώνοντας πως δεν ήθελε ποτέ να στεναχωρήσει κανέναν. «Αγαπώ πάρα πολύ το άθλημα, είμαι πάρα πολύ περήφανος για την άρση βαρών. Για το μόνο που έχω να λογοδοτήσω είναι για τον γιο μου, για την κατηγορία που με συνέδεσαν με απαγορευμένες ουσίες. Αλλά θα είμαι αμείλικτος από εδώ και στο εξής απέναντι σε κάθε έναν που κατασκευάζει κατηγορίες ή μιλάει για μένα αναίτια και χωρίς στοιχεία. Θα με βρουν απέναντί τους με δικαστήρια, αγωγές και με μηνύσεις».

Όσο για τον γιο του, τόνισε πως τον λατρεύει, και θα τον κρατήσει στην Ελλάδα.