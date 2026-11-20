Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα χθες το βράδυ της Πέμπτης (19/11), όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και οι δύο αναβάτες.
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Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Αιαντείου, στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 80χρονη οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή με το αυτοκίνητό της, προκειμένου να κατευθυνθεί προς πρατήριο καυσίμων.
Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το αυτοκίνητο βρέθηκε στην πορεία διερχόμενης μηχανής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση.
Η στιγμή του τροχαίου έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσίευσε το CretaOne, στο οποίο αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές του ατυχήματος.
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Από τη δύναμη της σύγκρουσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος αναβάτης εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα.
Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.