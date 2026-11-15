Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία στην Αλόννησο από την τραγική είδηση θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε πάει να μαζέψει ξύλα όταν - κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - η άτυχη γυναίκα βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος που οδηγούσε ο σύζυγός της και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Όπως μεταδίδει το Skiathoslife.gr, ο σύζυγος, επιχειρώντας να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το φορτηγό του, φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης γυναίκας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος και υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο 59χρονος σύζυγός της συνελήφθη, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και μετά στη Λάρισα για νεκροψία - νεκροτομή.

Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.