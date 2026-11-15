Ο Γιάννης Τοπαλούδης, πατέρας της Ελένης για τον θάνατο του παιδιού του - βίντεο αρχείου Open

Νέα δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας και του ομαδικού βιασμού της Ελένης Τοπαλούδη, καθώς την Τρίτη ο Άρειος Πάγος θα εξετάσει εκ νέου αίτηση επανεξέτασης που έχει καταθέσει η υπεράσπιση του Έλληνα καταδικασθέντος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση 747/2024 του ανώτατου δικαστηρίου, με την οποία είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις αναίρεσης των δύο καταδικασθέντων.

Η νέα διαδικασία δε σημαίνει ότι ξεκινά ξανά η δίκη για τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο, τον Νοέμβριο του 2018. Ούτε συνιστά αυτομάτως αμφισβήτηση των καταδικών της. Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα καλείται να εξετάσει εάν υπάρχουν νομικοί λόγοι που δικαιολογούν την επανεξέταση της προηγούμενης απόφασής του.

Πρόκειται για μια δικαστική διαδικασία που αφορά αποκλειστικά στον Έλληνα καταδικασθέντα και αποτελεί, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, το τελευταίο ένδικο βοήθημα που μπορεί να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η dimokratiki.gr, στο δικαστήριο αναμένεται να παραστούν ο Χάρης Αμπράζης, συνήγορος του καταδικασθέντος, και ο Ευάγγελος Γκιούγκης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια της Ελένης Τοπαλούδη.

Ελένη Τοπαλούδη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου που βρίσκεται στο επίκεντρο

Η αίτηση επανεξέτασης στρέφεται κατά της υπ' αριθμόν 747/2024 απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2024.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα είχε απορρίψει τις αιτήσεις αναίρεσης των δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της νεαρής φοιτήτριας.

Και στους δύο είχαν επιβληθεί ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Η απόρριψη των αναιρέσεων είχε καταστήσει τις καταδίκες αμετάκλητες, ολοκληρώνοντας τη συνήθη δικαστική διαδικασία.

Ωστόσο, ο Χάρης Αμπράζης, ο οποίος εκπροσωπεί τον Έλληνα καταδικασθέντα από το 2020, κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.

Η αίτηση είχε συζητηθεί για πρώτη φορά στις 21 Ιανουαρίου 2025, χωρίς να εκδοθεί απόφαση. Στη συνέχεια ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 17 Νοεμβρίου 2026, με διαφορετικό εισηγητή.

Ελένη Τοπαλούδη: Τα αποτυπώματα στο σίδερο και το επιχείρημα της αριστεροχειρίας

Σημαντικό μέρος της επιχειρηματολογίας της υπεράσπισης αφορά στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στη δίκη.

Ένα από τα επιχειρήματα που επαναφέρει ο συνήγορος σχετίζεται με την αριστεροχειρία του εντολέα του. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ο Έλληνας καταδικασθείς είναι αριστερόχειρας και ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία της υπεράσπισης για τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα περισσότερα τραύματα στο σώμα της Ελένης Τοπαλούδη θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα.

Με αυτό το επιχείρημα επιχειρεί να αμφισβητήσει την έκταση της συμμετοχής του εντολέα του στη φονική επίθεση.

Παράλληλα, η υπεράσπιση επικαλείται τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, τα αποτυπώματα ανήκουν αποκλειστικά στον δεύτερο καταδικασθέντα.

Ο Έλληνας καταδικασθείς, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά του, παραδέχεται ότι χτύπησε τη φοιτήτρια με ένα «δυνατό κροσέ», αρνείται όμως ότι είχε την ίδια συμμετοχή με τον συγκατηγορούμενό του στα υπόλοιπα γεγονότα.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε ενεργά στη μεταφορά της ημιλιπόθυμης Ελένης στη θάλασσα, επικαλούμενος ότι ίχνη αίματος είχαν εντοπιστεί στα παπούτσια του άλλου καταδικασθέντος.

Ελένη Τοπαλούδη: Οι ενστάσεις για τη δημοσιότητα και το τεκμήριο αθωότητας

Ένα ακόμη σκέλος της αίτησης αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δίκη στο Εφετείο.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναγνώστηκαν δημοσιεύματα με επικριτικό περιεχόμενο για τους κατηγορουμένους, γεγονός που, κατά την άποψή της, συνδέεται με την έντονη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό επικαλείται και δημόσιες δηλώσεις αξιωματούχων και εκπροσώπων των Αρχών, υποστηρίζοντας ότι είχαν δημιουργηθεί συνθήκες που έθεταν υπό αμφισβήτηση την τήρηση του τεκμηρίου αθωότητας.

Στην αίτηση περιλαμβάνονται επίσης ενστάσεις σχετικά με την ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού, τη συνεκτίμησή του με μαρτυρικές καταθέσεις και την αξιολόγηση συγκεκριμένων συμπερασμάτων της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Επιπλέον, ο συνήγορος υποστηρίζει ότι δεν εξετάστηκαν επαρκώς ψηφιακά δεδομένα από συσκευές της Ελένης Τοπαλούδη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η εισαγγελική πρόταση και η θέση της οικογένειας Τοπαλούδη

Κατά την πρώτη συζήτηση της αίτησης, στις 21 Ιανουαρίου 2025, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Κοντακτσή είχε προτείνει την απόρριψή της.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου διέθετε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ τα αποδεικτικά μέσα είχαν αξιολογηθεί επαρκώς.

Η εισαγγελική λειτουργός είχε επίσης εκτιμήσει ότι δεν προέκυπτε παραβίαση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Κατά την αρχική συζήτηση των αναιρέσεων, το 2023, είχε υποστηρίξει επίσης την απόρριψή τους.

Απαντώντας τότε στους ισχυρισμούς περί επηρεασμού της δικαστικής κρίσης από τη δημοσιότητα, είχε επισημάνει ότι «οι δικαστές δεν επηρεάζονται από τα δημοσιεύματα».

Από την πλευρά της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, ο δικηγόρος Ευάγγελος Γκιούγκης έχει υποστηρίξει ότι τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια διαδικασία πραγματοποιήθηκαν με σεβασμό στις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

Η θέση της οικογένειας είναι ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι δικαιολογημένες.

Ελένη Τοπαλούδη: Τι θα κρίνει ο Άρειος Πάγος στις 17 Νοεμβρίου

Το βασικό ερώτημα στη συνεδρίαση της Τρίτης είναι εάν η αίτηση επανεξέτασης μπορεί να γίνει δεκτή και εάν συντρέχουν ουσιαστικοί νομικοί λόγοι για να επανέλθει ο Άρειος Πάγος στην προηγούμενη απόφασή του.

Μεταξύ των ζητημάτων που μπορούν να εξεταστούν είναι εάν είχε παραλειφθεί η εξέταση ή η απάντηση σε συγκεκριμένο αναιρετικό λόγο.

Υπάρχουν δύο βασικά ενδεχόμενα:

Απόρριψη της αίτησης: Η απόφαση 747/2024 παραμένει σε ισχύ και οι αμετάκλητες καταδίκες των δύο ανδρών δεν επηρεάζονται.

Η απόφαση 747/2024 παραμένει σε ισχύ και οι αμετάκλητες καταδίκες των δύο ανδρών δεν επηρεάζονται. Αποδοχή της αίτησης: Ο Άρειος Πάγος θα επανέλθει στα νομικά ζητήματα που θα κρίνει ότι χρειάζονται νέα εξέταση.

Ακόμη και στο δεύτερο ενδεχόμενο, δεν σημαίνει ότι ανατρέπονται αυτομάτως οι καταδίκες ή ότι ξεκινά νέα δίκη για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.