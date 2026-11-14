Μετά το κιτ επιβίωσης 72 ωρών, τώρα πρέπει να έχουμε και... «ψηφιακό κιτ» έκτακτης ανάγκης, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί. Ο Άρης Λάμπος εξήγησε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι περιλαμβάνει και πού χρησιμεύει.

Το ψηφιακό κιτ που προτείνουν οι ειδικοί δεν είναι κάποιο... σακίδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι.

Τι περιλαμβάνει το «ψηφιακό κιτ»;

Να έχουμε τουλάχιστον έναν εναλλακτικό λογαριασμό email για τις επείγουσες επικοινωνίες και για τα αρχεία μας. Δηλαδή, τα σημαντικά αρχεία να μην τα αποθηκεύουμε για παράδειγμα μόνο στο Outlook ή στο Gmail.

Να κάνουμε τοπικά αντίγραφα. Δηλαδή, να μην αποθηκεύουμε εξετάσεις, τραπεζικούς κωδικούς, εργασίες αποκλειστικά σε ένα cloud, αλλά να έχουμε ενημερωμένα αντίγραφα και στον υπολογιστή ή σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο.

Εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας. Να έχουμε πρόσβαση σε δεύτερη ή και τρίτη εφαρμογή επικοινωνίας και βιντεοκλήσεων, σε περίπτωση που τα εταιρικά, όπως το Teams ή το Zoom, τεθούν εκτός λειτουργίας.

Όλα αυτά χρειάζονται κωδικούς πρόσβασης. Καλό θα είναι να τους έχουμε φυλαγμένους σε κρυπτογραφημένες ψηφιακές σημειώσεις, αλλά και σε έντυπη μορφή.

Και φυσικά, αυτό που όλοι συζητούν είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες και εκτός δικτύου.