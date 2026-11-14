Τρία χειρόγραφα φύλλα με ονόματα αθλητών, συγκεκριμένες ουσίες και χρηματικά ποσά από 80 έως 800 ευρώ βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα. Οι ιδιόχειρες σημειώσεις, που κατασχέθηκαν από το σπίτι του κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, καθώς εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτυπώνουν συναλλαγές με αθλητές για τη διάθεση απαγορευμένων ουσιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές των ποσών, αλλά και η παρουσία συγκεκριμένων σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων η τεστοστερόνη, η νανδρολόνη, η χλωροδεϋδρομεθυλτεστοστερόνη και η εφεδρίνη. Από την πλευρά του, ο 58χρονος αρνείται ότι διακινούσε αναβολικά, υποστηρίζοντας ότι τα σκευάσματα προορίζονταν για προσωπική χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.

Ντόπινγκ: Τα ονόματα και τα ποσά των 700, 600 και 80 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα εντοπίστηκαν τρεις σελίδες με χειρόγραφες καταγραφές, στις οποίες αναγράφονταν ονόματα, ουσίες, ποσότητες και χρηματικά ποσά.

Στη μία από τις σελίδες εμφανίζονται τα αρχικά δύο αθλητών, «Τ. Δ.» και «Σ. Γ.», ενός άνδρα και μίας γυναίκας, δίπλα στα οποία αναγράφονται ποσά 700 και 600 ευρώ αντίστοιχα. Στην ίδια σελίδα υπάρχει ακόμη μία καταγραφή συναλλαγής ύψους 80 ευρώ.

Στις άλλες δύο σελίδες καταγράφονται ποσότητες και ονομασίες σκευασμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το «Comando», με αναφορές σε ποσότητες «4 Comando» και «1 Comando».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες σημειώσεις αποτελούν έναν άτυπο «τιμοκατάλογο» και εάν συνδέονται με προμήθεια και διάθεση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε άλλες καταγραφές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, τα ποσά φέρονται να φτάνουν έως τα 800 ευρώ.

Ντόπινγκ: Οι ουσίες που εντοπίστηκαν

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά στα σκευάσματα που κατασχέθηκαν από την κατοικία του 58χρονου.

Σύμφωνα με την καταγραφή τους, μεταξύ των ουσιών περιλαμβάνονται:

Τεστοστερόνη , ορμόνη που περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες ουσίες του αθλητισμού.

, ορμόνη που περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες ουσίες του αθλητισμού. Χλωροδεϋδρομεθυλτεστοστερόνη , γνωστή και με την εμπορική ονομασία Turinabol.

, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Turinabol. Δεκανοϊκή νανδρολόνη , ουσία που διατίθεται και ως Deca-Durabolin.

, ουσία που διατίθεται και ως Deca-Durabolin. Εφεδρίνη, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς και απαγορεύσεις στο πλαίσιο των κανόνων αντιντόπινγκ.

Εντοπίστηκαν ακόμη σκευάσματα με βουλγαρικές ενδείξεις, των οποίων η ακριβής σύνθεση δεν είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο των σχετικών αναφορών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Συνολικά, κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν 871 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, καθώς και 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Ντόπινγκ: Τι κατέθεσε υπάλληλος του ΕΟΦ για τα κατασχεμένα σκευάσματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει η κατάθεση υπαλλήλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος εξετάστηκε από τους αστυνομικούς σχετικά με τα προϊόντα που βρέθηκαν στο σπίτι του προπονητή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο υπάλληλος του ΕΟΦ κατέθεσε ότι το σύνολο των κατασχεμένων σκευασμάτων εμπίπτει στην κατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων που δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ορισμένα από αυτά ανήκουν στα αναβολικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Τι υποστηρίζει ο Οδυσσέας Δήμας για τα φάρμακα και τις σημειώσεις

Ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται ότι προμηθευόταν και διακινούσε αναβολικές ουσίες σε αθλητές.

Για τα εκατοντάδες σκευάσματα που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς: «Ήταν για δική μου χρήση, μου τα έχουν στείλει από τη Γερμανία».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του γιου του, φέρεται να ισχυρίστηκε προανακριτικά: «Δεν ήταν ντοπέ ο γιος μου. Του είχα δώσει μόνο ένα σκεύασμα. Δεν γνώριζα πως περιείχε κάποια απαγορευμένη ουσία γιατί δεν το έγραφε στην ετικέτα».

Το περιβάλλον του 58χρονου επικαλείται, επίσης, προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων οστεοπόρωση και σωματικούς πόνους, υποστηρίζοντας ότι τα φάρμακα και τα συμπληρώματα προορίζονταν για την προσωπική του χρήση.

Για τα 15.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοικία του, συγγενικά του πρόσωπα αναφέρουν ότι προορίζονταν για την ανέγερση προκατασκευασμένης κατοικίας στο Λαγονήσι.

Ντόπινγκ: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του πρώην προπονητή

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024, όταν ο ανήλικος γιος του Οδυσσέα Δήμα, τότε 15 ετών, υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αγώνων άρσης βαρών.

Στο δείγμα ούρων του εντοπίστηκε οξανδρολόνη, ένα αναβολικό ανδρογόνο στεροειδές που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του WADA για το 2024.

Τον Ιούνιο του 2024 ο ΕΟΚΑΝ ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ και την ισχύουσα νομοθεσία, ελέγχεται και το προσωπικό υποστήριξης του αθλητή, όταν προκύπτει πιθανή παράβαση των κανόνων.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το ελεγκτικό όργανο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών προχώρησε σε καταγγελία προς τον εισαγγελέα, ενώ ο ΕΟΚΑΝ διαβίβασε στις αρμόδιες Αρχές στοιχεία για πιθανή προμήθεια και διακίνηση απαγορευμένων ουσιών.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΟΚΑΝ και του ΕΟΦ.

Στις 27 Μαΐου 2025 επιβλήθηκε στον Οδυσσέα Δήμα ποινή αποκλεισμού 12 ετών, η οποία επικυρώθηκε τον Μάιο του 2026, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων πειθαρχικών και δευτεροβάθμιων διαδικασιών. Στον γιο του επιβλήθηκε αποκλεισμός δέκα μηνών.

Το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Ντόπινγκ: Τα 17 δελτία αθλητών και η έρευνα στον σύλλογο της Γλυφάδας

Στο σπίτι του 58χρονου βρέθηκαν, εκτός από τα σκευάσματα και τα χρήματα, 17 δελτία αθλητών του Αθλητικού Συλλόγου στη Γλυφάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο Οδυσσέας Δήμας συνέχιζε να προπονεί αθλητές, παρά το γεγονός ότι η προπονητική του ιδιότητα βρισκόταν σε αναστολή, και εάν υπήρξε χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε πρόσωπα που αγωνίζονταν σε επίσημες διοργανώσεις.

Από την πλευρά του, το περιβάλλον του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι τα δελτία ήταν παλιά και δεν είχαν ισχύ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, τα συγκεκριμένα δελτία δεν έφεραν ημερομηνία λήξης.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στη Γλυφάδα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία των αθλητών που αντιστοιχούν στα δελτία.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Το λάθος του αδελφού του δεν είναι λάθος οικογενειακό»

Τη θέση του εντολέα του παρουσίασε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζητώντας παράλληλα να μη συνδεθεί η υπόθεση με τον Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα.

«Η θέση του Οδυσσέα είναι ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος υποστήριξε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρησιμοποιούσε φάρμακα και συμπληρώματα για την αντιμετώπισή τους.

Για τη σχέση της υπόθεσης με τον Πύρρο Δήμα, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε:

«Το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του, ο Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή».

Παράλληλα, επέμεινε ότι ο εντολέας του «δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κατηγορία του κακουργήματος δεν θα στοιχειοθετηθεί.

Ντόπινγκ: Η ανακοίνωση του ΕΟΚΑΝ και οι οκτώ παραβάσεις στην άρση βαρών

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΕΟΚΑΝ επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση του γιου του Οδυσσέα Δήμα αποτέλεσε την αφετηρία της διερεύνησης, ενώ γνωστοποίησε ότι διαβίβασε τα στοιχεία στις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε ενημερώσει επισήμως τον Ιούνιο του 2025 το υπουργείο Αθλητισμού για οκτώ παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ στην άρση βαρών μέσα σε διάστημα 12 μηνών, από τις 15 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Μετά την ενημέρωση αυτή, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επέβαλε παρακράτηση 20% από την τακτική επιχορήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ποσό ύψους 48.000 ευρώ.

Ο Οδυσσέας Δήμας αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για το πλημμέλημα της παράβασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν την προέλευση των σκευασμάτων, τις ενδεχόμενες συναλλαγές και τη σχέση του κατηγορουμένου με τους αθλητές που εμφανίζονται στα κατασχεμένα έγγραφα.