Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, καθώς η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 21χρονου πατέρα και της 26χρονης μητέρας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, κάτι που συνδέεται με την κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί στο Καραμανδάνειο.

Συγκεκριμένα, το βρέφος είχε διακομιστεί με υποσιτισμό και αιματώματα στα άκρα. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί κατέγραψαν ότι το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση, έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα αυτή αποδίδεται σε συστηματική ασιτία από τους γονείς.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή για την υπόθεση και τα επόμενα βήματα, ανέφερε: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πλέον είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι και το Καραμάνη Νοσοκομείο ήδη έκανε την πρώτη του κίνηση. Ήδη ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Να μη φοβάστε, ο κόσμος να μη φοβάται. Έχουμε πλέον τις κεραίες μας πολύ ανοικτές και προσέχουμε. Ήδη έχει δρομολογηθεί και πιστέψτε με είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει».

Εχθές (12/11) το βράδυ η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις του 21χρονο πατέρα και της 26χρονης μητέρας του βρέφους. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο σκέλος των ευρημάτων, το παιδί παρουσίαζε και σημάδια στο σώμα του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό ιατροδικαστικό πόρισμα για την προέλευσή τους. Η πληροφορία που είχε γίνει γνωστή, σύμφωνα με την οποία το βρέφος φέρει δαγκώματα από τρωκτικά στα κάτω άκρα, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Αντίθετα, ως προς την ασιτία, η εικόνα του μωρού οφειλόταν σε μια επείγουσα κατάσταση όπου τα επίπεδα γλυκόζης, του σακχάρου δηλαδή στο αίμα, πέφτουν επικίνδυνα χαμηλά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»