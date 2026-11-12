Πάτρα: Με αιματώματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βρέφος

Ηλιάδης: «Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βρέφος 4 μηνών μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με σοβαρή κατάσταση υγείας και αιματώματα στα κάτω άκρα.
  • Ο πατέρας του μωρού το μετέφερε σε ημιθανή κατάσταση, ενώ διαπιστώθηκε έντονη υποθρεψία.
  • Τα αιματώματα ενδέχεται να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, αλλά η ακριβής αιτία δεν έχει διευκρινιστεί.
  • Το βρέφος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, όπου παρουσίασε βελτίωση.
  • Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της κατάστασης του βρέφους και έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με θύμα ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στην Πάτρα. Το μωρό μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επιβαρυμένη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο πατέρας ήταν εκείνος που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όταν αυτό βρισκόταν σε ημιθανή κατάσταση. Κατά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη υποθρεψία, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα αιματώματα που έφερε στα κάτω άκρα.

Πάτρα: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένο βρέφος 4 μηνών

Ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα σημάδια παραπέμπουν σε πιθανά δαγκώματα από τρωκτικά, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής η ακριβής προέλευσή τους.

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας του βρέφους

Οι γιατροί του Καραμανδανείου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στη διασωλήνωση του βρέφους και στις απαραίτητες ενέργειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του. Εξαιτίας της σοβαρότητας του περιστατικού κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο.

Εκεί, το παιδί έλαβε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ενώ τα νεότερα δεδομένα έφεραν αισιοδοξία, καθώς οι γιατροί κατάφεραν να το αποσωληνώσουν. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση και, εφόσον συνεχιστεί η θετική πορεία, αναμένεται να επιστρέψει στο Καραμανδάνειο.

Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου

Παράλληλα, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, σε δήλωση στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» για την υπόθεση, ανέφερε: 

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πλέον είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι, και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο ήδη έκανε την πρώτη του κίνηση, ήδη ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Ήδη έχει δρομολογηθεί, και πιστέψτε με, είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει».

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας ζήτησε να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη δερματολογική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία των αιματωμάτων στα κάτω άκρα και να αποσαφηνιστεί η φύση των τραυμάτων.


 

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