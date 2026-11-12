Χριστούγεννα στην Αθήνα: Πότε θα φωταγωγηθεί το δέντρο στο Σύνταγμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ (αρχείου)
Οι στολισμοί της Αθήνας που προκάλεσαν συζητήσεις / MEGA (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα θα γίνει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 17:30.
  • Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσικές εμφανίσεις και θα παρουσιαστεί από τον Γιώργο Λιανό.
  • Το δέντρο ύψους 21 μέτρων θα μεταφερθεί από το Χρυσοβίτσι και θα στολιστεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες.
  • Ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές της Αθήνας με LED φωτισμό.
  • Προβλέπεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για άτομα με αναπηρία.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την εορταστική περίοδο, με την πλατεία Συντάγματος να βρίσκεται στο επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Η επίσημη φωταγώγηση του δέντρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορτασμών στην πρωτεύουσα.

Η εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο «Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ο χορός των αστεριών», θα ξεκινήσει στις 17:30. Στη μουσική γιορτή θα συμμετάσχει η Μαρίνα Σπανού, ενώ την παρουσίαση έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

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Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Σύνταγμα

Στο κέντρο της πλατείας θα δεσπόζει ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 21 μέτρων, το οποίο θα μεταφερθεί από την περιοχή του Χρυσοβιτσίου, στον Δήμο Τρίπολης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 17:30: Έναρξη της χριστουγεννιάτικης γιορτής.
  • 17:45: Εορταστικές μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων.
  • 18:30: Μουσική εμφάνιση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.
  • 19:00: Συναυλία της Μαρίνας Σπανού.
  • 19:30: Αντίστροφη μέτρηση και φωταγώγηση του δέντρου, παρουσία του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Η εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη και σε κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς προβλέπεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

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Πώς θα στολιστεί η πρωτεύουσα

Ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές της Αθήνας, με φωτεινές εγκαταστάσεις, γιρλάντες και τρισδιάστατες κατασκευές. Το δέντρο στο Σύνταγμα θα στολιστεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες και χιλιάδες λαμπιόνια.

Ξεχωριστή θέση στον στολισμό θα έχουν:

  • Η πλατεία Συντάγματος, με 21.000 μέτρα γιρλάντας και περίπου 168.000 λαμπιόνια.
  • Η οδός Ερμού, όπου θα δημιουργηθεί φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες.
  • Οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας και Πατησίων.
  • Η οδός Αριστοτέλους, η οποία θα αποκτήσει χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

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Ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει συνολικά έναν εκτεταμένο εορταστικό διάκοσμο, αξιοποιώντας αποκλειστικά φωτισμό LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το αναλυτικό πρόγραμμα των υπόλοιπων χριστουγεννιάτικων δράσεων αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.
 

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