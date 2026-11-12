Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Πώς να στήσετε σωστά το τέλειο δέντρο!

Έξυπνες συμβουλές για να στολίστε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Πρώτη Δημοσίευση: 27.11.26, 08:51
Στολίζοντας σωστά το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας / Φωτογραφίες: Unsplash.com

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Τα Χριστούγεννα, η πιο όμορφη και λαμπερή γιορτή του χρόνου πλησιάσει και όλοι μας θέλουμε να διακοσμήσουμε το τέλειο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

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Στολίδια, γιρλάντες και φώτα θα δώσουν στο σπίτι μας την πιο εορταστική ατμόσφαιρα. Είτε προτιμάτε μία πιο κομψή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση ή κάτι πιο... παιχνιδιάρικο, το σωστό στήσιμο και στολισμός του δέντρου γίνεται εύκολα και γρήγορα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα για ομοιόμορφο και επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Το σωστό στήσιμο και στολισμός του δέντρου γίνεται εύκολα και γρήγορα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα για ομοιόμορφο και επαγγελματικό αποτέλεσμα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το σωστό στήσιμο και στολισμός του δέντρου γίνεται εύκολα και γρήγορα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα για ομοιόμορφο και επαγγελματικό αποτέλεσμα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χριστουγεννιάτικα στολίδια: Τα βήματα για να στήσετε σωστά το τέλειο δέντρο

Επιλογή θέσης και συναρμολόγηση

  • Θέση: Βρείτε ένα σημείο κοντά σε πρίζα, είτε στο σαλόνι είτε μπροστά σε παράθυρο για να τοποθετήσετε το δέντρο σας
  • Συναρμολόγηση: Στήστε τη βάση, ενώστε τα μέρη του δέντρου (από κάτω προς τα πάνω) και ανοίξτε προσεκτικά όλα τα κλαδιά και τα φύλλα ώστε να μην μένουν κενά. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία δείτε το συνολικό σχήμα του από απόσταση.

Ο φωτισμός έρχεται πρώτος στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο φωτισμός έρχεται πρώτος στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πρώτα τοποθετείτε τα φωτάκια

  • Ο φωτισμός έρχεται πρώτος στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου
  • Υπολογίστε περίπου 100 φωτάκια ανά 0,5 μέτρο δέντρου (για παράδειγμα, 600 φωτάκια για δέντρο 1.80μ). Χωρίστε το δέντρο νοητά σε κάθετες τριγωνικές ενότητες και τυλίξτε τα λαμπάκια βαθιά μέσα -αλλά και έξω- στα κλαδιά για να δώσετε τρισδιάστατο βάθος.

Έξυπνα tips για τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου

  • Αντί να τυλίγετε τα λαμπάκια γύρω από το δέντρο, διαιρέστε νοητά το δέντρο σε τρία τριγωνικά τμήματα, από πάνω προς τα κάτω, γύρω από τον κώνο του δέντρου
  • Συνδέστε την πρώτη σειρά από λαμπάκια και τοποθετήστε την τελευταία στο πάνω μέρος του δέντρου δίπλα στον κορμό
  • Περάστε τα φώτα εμπρός και πίσω σε όλο το τρίγωνο, προσέχοντας να μην διασχίσει το καλώδιο πάνω από το ίδιο σημείο δύο φορές
  • Όταν φτάσετε στο τέλος της πρώτης σειράς, συνδέστε το επόμενο σετ και συνεχίστε να βάζετε τα φώτα από το πίσω μέρος του κάθε κλαδιού προς το μπορστινό μέχρι να φτάσετε στο κατώτατο σημείο, συνδέοντας τα Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο τέλος
  • Κάντε ένα βήμα πίσω και κοιτάξτε το δέντρο με τα μάτια σας μισόκλειστα. Οπουδήποτε βλέπετε σκοτεινές τρύπες στο δέντρο, αναδιατάξτε τα λαμπάκια όπως είναι απαραίτητο για να «κλείσετε την τρύπα», πάντα έχοντας στο μυαλό σας και τον υπόλοιπο στολισμό του δέντρου σας.

Κορδέλες και διακοσμητικά κλαδιά

  • Περάστε τις κορδέλες, τα λουλούδια, τα κλαδιά ή τα φτερά πριν από τις μπάλες, τοποθετώντας τα με φορά ή σε σχήμα «Z».

Κρεμάστε τα στολίδια (μπάλες, φιγούρες κλ.π.) τοποθετώντας τα άλλα πιο έξω και άλλα πιο βαθιά μέσα στα κλαδιά για να δώσετε όγκο  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κρεμάστε τα στολίδια (μπάλες, φιγούρες κλ.π.) τοποθετώντας τα άλλα πιο έξω και άλλα πιο βαθιά μέσα στα κλαδιά για να δώσετε όγκο / Φωτογραφία: Unsplash.com

Κρέμασμα στολιδιών (από πάνω προς τα κάτω)

  • Κρεμάστε τα στολίδια (μπάλες, φιγούρες κλ.π.) τοποθετώντας τα άλλα πιο έξω και άλλα πιο βαθιά μέσα στα κλαδιά για να δώσετε όγκο
  • Μία έξυπνη πρόταση είναι να οργανώσετε τα στολίδια σε ομάδες (για παράδειγμα, ανά 3, 6 ή 12). Τα μεγαλύτερα στολίδια τοποθετούνται πιο κοντά στον κορμό και στο κέντρο του δέντρου.

Κορυφή και βάση

  • Ολοκληρώστε τον στολισμό του δέντρου τοποθετώντας την κορυφή (αστέρι, φιγούρα ή κάτι παραδοσιακό)
  • Καλύψτε τη βάση με μια όμορφη ποδιά δέντρου ή χαλί.

Ισορροπήστε τη διακόσμησή σας

Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά στολίδια χριστουγεννιάτικων δέντρων που είναι πιθανό να έχετε, πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλα είναι καλά ισορροπημένα και απλωμένα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προτιμήστε να διακοσμήσετε το δέντρο σας από την κορυφή και στη συνέχεια να προχωρήσετε προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε το πώς διαμορφώνεται ο στολισμός του, καθώς δικοσμείτε το δέντρο σας.

Προτιμήστε να διακοσμήσετε το δέντρο σας από την κορυφή και στη συνέχεια να προχωρήσετε προς τα κάτω / Φωτογραφία: Unsplash.com

Προτιμήστε να διακοσμήσετε το δέντρο σας από την κορυφή και στη συνέχεια να προχωρήσετε προς τα κάτω / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μία υπέροχη διαδικασία και το αποτέλεσμα φέρνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας την αίσθηση της ζεστασιάς στον χώρο του σπιτιού. Ακολουθώντας βήμα βήμα την παραπάνω διαδικασία θα διακοσμήσετε το δέντρο σας με απόλυτη επιτυχία και θα δώσετε την πιο όμορφη εορταστική ατομόσφαιρα στον χώρο σας!

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