Ο Πέτρος Ιακωβίδης εντυπωσιάζει με τους κοιλιακούς του

Νέα selfie του τραγουδιστή από το γυμναστήριο

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Τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του ανέδειξε ο Πέτρος Ιακωβίδης, μέσα από μία νέα φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής αγαπά ιδιαίτερα τη γυμναστική και φροντίζει να βρίσκει χρόνο μέσα στο απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα για τις αγαπημένες του προπονήσεις.

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Αυτή τη φορά, ο Πέτρος Ιακωβίδης δημοσίευσε μία selfie από το γυμναστήριο, τραβώντας τα βλέμματα με τους γραμμωμένους κοιλιακούς του.

Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί με τους followers του ένα στιγμιότυπο από τη βραδινή του προπόνηση, αποκαλύπτοντας το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει για να διατηρείται σε φόρμα.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής μοιράζεται εικόνες από τη γυμναστική του, δείχνοντας πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

 

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