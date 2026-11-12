Τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του ανέδειξε ο Πέτρος Ιακωβίδης, μέσα από μία νέα φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media.

Ο γνωστός τραγουδιστής αγαπά ιδιαίτερα τη γυμναστική και φροντίζει να βρίσκει χρόνο μέσα στο απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα για τις αγαπημένες του προπονήσεις.

Η συστηματική προσπάθεια και η πειθαρχία του φαίνεται πως αποδίδουν καρπούς, καθώς διατηρεί ένα ιδιαίτερα γυμνασμένο σώμα.

Αυτή τη φορά, ο Πέτρος Ιακωβίδης δημοσίευσε μία selfie από το γυμναστήριο, τραβώντας τα βλέμματα με τους γραμμωμένους κοιλιακούς του.

Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί με τους followers του ένα στιγμιότυπο από τη βραδινή του προπόνηση, αποκαλύπτοντας το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει για να διατηρείται σε φόρμα.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής μοιράζεται εικόνες από τη γυμναστική του, δείχνοντας πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.