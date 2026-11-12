Η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να απαντήσει δημόσια στα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα στα social media σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και τα κιλά της.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο με backstage στιγμιότυπα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», κάτω από το οποίο αρκετοί χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα της παρουσιάστριας.

Η ίδια δεν άφησε τα σχόλια αναπάντητα και θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, αποκαλύπτοντας πόσα κιλά ζυγίζει σήμερα, αλλά και τι έχει αλλάξει στο σώμα της μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, τρέφεται κανονικά και πως η αλλαγή στον μεταβολισμό της μετά τη γέννα έχει επηρεάσει το βάρος της.

Παράλληλα, με αφορμή όσα γράφτηκαν για την εμφάνισή της, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του body shaming, επισημαίνοντας πως κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού για το σώμα του, ανεξάρτητα από το αν είναι αδύνατος ή έχει παραπάνω κιλά.

«Παιδιά μου, επειδή διαβάζω διάφορα σχόλια για τα κιλά μου και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράφουν ότι έχω πάθει ανορεξία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι.

Είμαι 55 κιλά, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και τρώω κανονικότατα! Μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου και πλέον δεν παίρνω τόσο εύκολα κιλά.

Αυτό όμως που πραγματικά με στενοχωρεί είναι πόσο εύκολα κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα για την υγεία ενός ανθρώπου μόνο και μόνο από την εμφάνισή του.

Όπως δεν είναι όμορφο να σχολιάζουμε μια γυναίκα επειδή έχει παραπάνω κιλά, έτσι δεν είναι σωστό να την κρίνουμε επειδή είναι αδύνατη…

Ας σταματήσουμε επιτέλους να ασχολούμαστε με τα σώματα των άλλων. Λίγη καλοσύνη και σεβασμός δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν».