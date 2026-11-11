Απόδραση σε τρεις μαγικούς ορεινούς προορισμούς

Χειμερινές αποδράσεις σε Καρπενήσι, Λίμνη Πλαστήρα και Παύλιανη

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com & Pexels.com
Λίμνη Πλαστήρα: Η «Μικρή Ελβετία» που σε «κερδίζει» από την πρώτη ματιά / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ορεινοί προορισμοί της Ελλάδας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες με φύση, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και δραστηριότητες.
  • Προτεινόμενοι προορισμοί: Καρπενήσι, Λίμνη Πλαστήρα και Παύλιανη, ιδανικοί για χαλάρωση και επαφή με τον πολιτισμό.
  • Το Καρπενήσι είναι δημοφιλές για πεζοπορίες, παραδοσιακή κουζίνα και ατμοσφαιρικούς ξενώνες.
  • Η Λίμνη Πλαστήρα προσφέρει δραστηριότητες όπως ποδηλασία και υδροποδήλατο, με όμορφη θέα και τοπικές γεύσεις.
  • Η Παύλιανη είναι ιδανική για οικογένειες με δραστηριότητες στη φύση και παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Οι ορεινοί προορισμοί της Ελλάδας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες αυτή την εποχή, συνδυάζοντας την πανέμορφη φύσηχωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί

Εμείς σας προτείνουμε τρεις εναλλακτικούς, "off-season" προορισμούς οι οποίοι προσφέρουν χαλάρωση, βόλτες στην πανέμορφη φύση και επαφή με τον πολιτισμό της χώρας μας. 

Η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες επιλογές για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής, καθώς ο Νοέμβριος προσφέρει πιο ήπιο καιρό σε σχέση με τη βόρεια Ευρώπη, καθώς και λιγότερη πολυκοσμία στα αξιοθέατα.

Καρπενήσι

Το Καρπενήσι και τα γύρω χωριά της Ευρυτανίας (όπως το Μεγάλο και το Μικρό Χωρίο) αποκαλούνται συχνά «Ελβετία της Ελλάδας» λόγω του έντονου αλπικού τους ανάγλυφου. Γενικότερα η περιοχή είναι πολύ δημοφιλής προορισμός για το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Στο Καρπενήσι θα συναντήσετε υπέροχα φυσικά τοπία, μοναδικά αξιοθέατα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, νόστιμη τοπική κουζίνα, αθλητικές δραστηριότητες και διαμονή στα ατμοσφαιρικά σαλέ και τους παραδοσιακούς ξενώνες με τζάκι.

Περιηγηθείτε στα γραφικά χωριά και πραγματοποιήστε πεζοπορίες εκπληκτικά φαράγγια. Το Καρπενήσι αποτελεί έναν συναρπαστικό χειμερινό προορισμό, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

  • Τι να κάνετε: Το Καρπενήσι φημίζεται για τις εκπληκτικές διαδρομές, τα πανέμορφα ελατοδάση, τα ποτάμια, τα πέτρινα γεφύρια και τα γραφικά μικρά χωριά. Επισκεφθείτε το ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας, σκαρφαλωμένο σε έναν απόκρημνο βράχο. Δοκιμάστε πεζοπορία στο εντυπωσιακό φαράγγι Πανταβρέχει, ενώ εάν είστε fan της ιππασίας και αγαπάτε τα άλογα, τότε εκεί θα σας δοθεί η ευκαιρία να πραγματοποιήσετε μικρές, αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές με άλογα, θαυμάζοντας την υπέροχη φύση της περιοχής
  • Ηighlights: Η διαδρομή μέσα στα ελατοδάση, τα πέτρινα αρχοντικά και οι αυθεντικές γεύσεις, όπως το τοπικό προσούτο και τα τυροκομικά προϊόντα.

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Πώς θα πάτε στο Καρπενήσι

  • Εάν επιλέξετε να ταξιδέψετε οδικώς στο Καρπενήσι, τότε από Αθήνα θα χρειαστείτε γύρω στις 3:30 ώρες (279 χλμ), ενώ από Θεσσαλονίκη 4:30 ώρες (367 χλμ). Επίσης, από Πάτρα σε 3 ώρες θα είστε εκεί (155 χλμ).
  • Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το ΚΤΕΛ ή και το τρένο για το ταξίδι σας.

Απόδραση σε τρεις μαγικούς ορεινούς προορισμούς

Λίμνη Πλαστήρα

Η Λίμνη Πλαστήρα αποτελεί έναν από τους πιο μαγευτικούς συνδυασμούς ανθρώπινης παρέμβασης και φυσικής ομορφιάς στην Κεντρική Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη περίοδο, κατά την οποία ο καιρός είναι πιο ήπιος, μία εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα είναι ιδανική, για να απολαύσετε στο μέγιστο την ομορφιά της.

 

 

  • Τι να κάνετε: Ο γύρος της λίμνης με ποδήλατο ή αυτοκίνητο προσφέρει εκπληκτική θέα. Στο Βοτανικό Κήπο κοντά στο Νεοχώρι θα γνωρίσετε την τοπική χλωρίδα, ενώ η λίμνη είναι ιδανική για υδροποδήλατο, κανό και τοξοβολία. Τα πιο όμορφα χωριά της περιοχής που προσελκύουν τον περισσότερο τουρισμό είναι το Νεοχώρι και τα Καλύβια Πεζούλας. Η περιοχή εκνδείκνυται για διήμερες εκδρομές του Σαββατοκύριακου, παρ' όλα αυτά, εάν αποφασίσετε να μείνετε περισσότερο, μην αμελήσετε να επισκεφθείτε και τα Μετέωρα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μίας ώρας
  • Highlights: Το Φράγμα της λίμνης και το παρατηρητήριο με την πανοραμική θέα στις βουνοκορφές των Αγράφων. Δοκιμάστε οπωσδήποτε παραδοσιακές πίτες και τοπικά κρέατα στις γύρω ταβέρνες.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polys Zouk (@polys_zouk)

 

Πώς θα πάτε στη λίμνη Πλαστήρα

Από την Αθήνα, η απόσταση για την Καρδίτσα είναι 300 χλμ, και ο χρόνος διαδρομής (με αυτοκίνητο), περίπου 3 - 3,5 ώρες, ενώ από τη Θεσσαλονίκη, η απόσταση είναι 200 χλμ και ο χρόνος, περίπου 2 - 2,5 ώρες.

Απόδραση σε τρεις μαγικούς ορεινούς προορισμούς

Παύλιανη

Το χωριό της Παύλιανης, το οποίο βρίσκεται στις πλαγιές της Οίτης, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δημιουργικούς και "instagrammable" ορεινούς προορισμούς της χώρας. Η Παύλιανη τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί όλο και περισσότερους επισκέπτες, οι οποίοι αναζητούν την ορεινή χαλάρωση σε συνδυασμό με δραστηριότητες στη φύση.

 

 

Η Παύλιανη συνδυάζει τις καταπράσινες πλαγιές του όρους Οίτη, με τα νερά των πηγών του Ασωπού ποταμού. 

  • Τι να κάνετε: Επισκεφθείτε το περίφημο Ψυχαγωγικό Πάρκο Παύλιανης στις πηγές του Ασωπού. Πρόκειται για ένα δάσος γεμάτο χειροποίητες κούνιες, αιώρες, ξύλινα γεφυράκια με ζωγραφισμένες νότες, μουσικές γέφυρες και έξυπνες επιγραφές με χιούμορ, το οποίο έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι του χωριού με μεράκι και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον
  • Highlights: Ιδανικός προορισμός για οικογένειες, ζευγάρια και όσους αγαπούν το χιούμορ και την επαφή με τη φύση. Η Παύλιανη χωρίζεται στην Άνω και Κάτω Παύλιανη, διατηρώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Φθιώτιδας.

 

 

Πώς θα πάτε στην Παύλιανη

Η διαδρομή από την Αθήνα προς την Παύλιανη είναι περίπου 240 χιλιόμετρα και διαρκεί περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά.

Ακολουθήστε την Εθνικό Οδό Αθηνών - Λαμίας (Ε75) με κατεύθυνση προς Λαμία, πάρτε την έξοδο για Μπράλ και ακολουθήστε την ανηφορική διαδρομή προς τον Μπράλο. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις πινακίδες προς Παύλιανη / Οίτη.

Απόδραση σε τρεις μαγικούς ορεινούς προορισμούς

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