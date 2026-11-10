Νέες καταγγελίες για ηλεκτρονικό κατάστημα που διαθέτει φορέματα μέσω διαδικτύου ήρθαν στο φως, με γυναίκες να υποστηρίζουν ότι πλήρωσαν για τις παραγγελίες τους, αλλά δεν παρέλαβαν ποτέ τα προϊόντα. Στις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο Mega, γίνεται λόγος για πληρωμές συνολικού ύψους εκατοντάδων ευρώ, συναλλαγές μέσω τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού, αλλά και διαδικτυακές επιθέσεις μετά τις δημόσιες αναρτήσεις των πελατισσών.

Η υπόθεση φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όλο και περισσότερες γυναίκες επικοινωνούν για να καταγγείλουν αντίστοιχες εμπειρίες.

Καταγγελία για 180 ευρώ και απειλές μέσω Facebook

Μία από τις νέες μαρτυρίες ανέφερε στο Mega, ότι παρήγγειλε διαδικτυακά φόρεματα για τη σύζυγο και την κόρη του, ενόψει κοινωνικής εκδήλωσης.

Όπως ανέφερε, η επικοινωνία με την επιχείρηση ήταν συνεχής μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Μετά την καταβολή των χρημάτων, ωστόσο, η επικοινωνία διακόπηκε και τα φορέματα δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Το ποσό που κατέβαλε η οικογένεια ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, 180 ευρώ. Όπως είπε, απευθύνθηκε στην Αστυνομία και ενημέρωσε την τράπεζα για την υπόθεση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι όταν δημοσίευσε προειδοποιητικό σχόλιο στο Facebook, προκειμένου να ενημερώσει άλλους καταναλωτές, δέχθηκε προσωπικές ύβρεις και απειλές που, όπως περιέγραψε, επεκτάθηκαν και στην οικογένειά του.

Πληρωμή 140 ευρώ μέσω Βελγίου

Μία ακόμη γυναίκα, η κ. Χαρίκλεια, περιέγραψε τη δική της εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι κατέβαλε 140 ευρώ για ένα φόρεμα που χρειαζόταν για γάμο.

Όπως ανέφερε, αρχικά αντιμετώπισε δυσκολίες στην πραγματοποίηση της πληρωμής μέσω ελληνικής τράπεζας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, της δόθηκαν επιπλέον τραπεζικά στοιχεία και τελικά πραγματοποίησε τη συναλλαγή μέσω λογαριασμού στο Βέλγιο.

Η πληρωμή έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ το φόρεμα το χρειαζόταν για τις 2 Νοεμβρίου.

Η ίδια υποστήριξε ότι μέχρι να καταβάλει τα χρήματα η επικοινωνία ήταν ιδιαίτερα ευγενική και άμεση. Μετά τη συναλλαγή, όμως, όπως είπε, δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την επιχείρηση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της.

Όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα, απευθύνθηκε στον δικηγόρο της, στην Αστυνομία και στην τράπεζα.

Παράλληλα, περιέγραψε ότι μετά τις δημόσιες αρνητικές αξιολογήσεις της επιχείρησης δέχθηκε, όπως υποστήριξε, διαδικτυακή επίθεση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εμφανίστηκαν δέκα διαφορετικά προφίλ τα οποία έκαναν αρνητικές αξιολογήσεις στο δικό της κατάστημα, με αποτέλεσμα η βαθμολογία του στη Google να υποχωρήσει στο 2,7.

Η γυναίκα είπε ακόμη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση την επιβάρυνε σημαντικά ψυχολογικά.

Στην εκπομπή μίλησε τηλεφωνικά και η κ. Ειρήνη, η οποία υποστήριξε ότι παρήγγειλε τρία φορέματα για παρανυφάκια, συνολικής αξίας 270 ευρώ.

Όπως ανέφερε, η παραγγελία έγινε στα τέλη Αυγούστου και εξοφλήθηκε πλήρως, σύμφωνα με όσα της ζητήθηκαν.

Τρεις ημέρες αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε για την καταγγελία άλλης γυναίκας, η οποία είχε ήδη δημοσιοποιήσει την εμπειρία της με την ίδια επιχείρηση.

Η κ. Ειρήνη ανέφερε ότι προχώρησε σε αμφισβήτηση της συναλλαγής. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί της η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και της ζήτησε να αποσύρει την αμφισβήτηση, διαφορετικά, όπως υποστήριξε, θα αντιμετώπιζε νομικές ενέργειες.

Η ίδια είπε ότι ζήτησε φωτογραφίες των φορεμάτων προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι είχαν πράγματι ετοιμαστεί, ωστόσο τελικά δεν παρέλαβε τα προϊόντα.

Ο δικηγόρος Δημοσθένης Πανταζόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταγγέλλουσες στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με την ιδιοκτήτρια των ιστοσελίδων.

Όπως υποστήριξε, αρκετές από τις γυναίκες που εκπροσωπεί προσπαθούν να εντοπίσουν διεύθυνση στην οποία θα μπορούσαν να αποστείλουν εξώδικα ή να επικοινωνήσουν επίσημα μαζί της, χωρίς να έχουν καταφέρει να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικτυακή παρουσία των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και λογαριασμών φαίνεται να αλλάζει ονόματα, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό τους.

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι καταγγελίες και τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να αποτυπωθεί συνολικά η έκταση της υπόθεσης και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πληροφορίες που έχουν φτάσει στους εκπροσώπους των καταγγελλουσών σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού.

Η Μαρία Στεφανίδου, η οποία επίσης έπεσε θύμα της απάτης, ανέφερε στο Mega ότι μετά την πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση της υπόθεσης δέχθηκε δεκάδες νέα μηνύματα από γυναίκες που υποστηρίζουν ότι είχαν αντίστοιχη εμπειρία.

Όπως είπε, προστέθηκαν περίπου 20 νέα άτομα στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί για τη συγκέντρωση των καταγγελιών, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι έχει εντοπίσει τέσσερις ιστοσελίδες που, σύμφωνα με την εκτίμησή της, συνδέονται με την ίδια δραστηριότητα και έχουν αλλάξει ονομασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων της. Όπως κατήγγειλε, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό της αναρτήθηκαν δημόσια σε κλειστές διαδικτυακές ομάδες, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η ίδια δήλωσε ότι προτίθεται να απευθυνθεί εκ νέου στις αρμόδιες αρχές, καταγγέλλοντας τη δημοσιοποίηση των προσωπικών της στοιχείων.