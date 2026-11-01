Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

Τα ποσά που δώρισαν τραγουδιστές και αθλητές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 23:26 Τραγωδία στη Φλόριντα: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Παλμ Μπιτς
01.11.26 , 22:35 Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν
01.11.26 , 22:25 Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
01.11.26 , 22:10 Τα Φαντάσματα: «Χάρης ο εργατικός»
01.11.26 , 22:09 Με μάσκες Halloween οι δράστες της επίθεσης στο γραφείο Πλεύρη
01.11.26 , 22:00 «Τα Φαντάσματα»: Ο Απόστολος αρνείται να δεχτεί ότι πέθανε & ψάχνει κάμερες
01.11.26 , 21:25 Το σημείωμα του «Mr Χωριάτικο» για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
01.11.26 , 21:19 Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του σε λαιμό και πλάτη
01.11.26 , 20:32 Η «αμαρτωλή» ΜΚΟ είχε δηλωθεί στο μητρώο του ΥΠΕΞ για... διεθνείς εράνους
01.11.26 , 19:55 Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών
01.11.26 , 19:51 Kia EV2: Φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027
01.11.26 , 19:46 LINGO: Η λέξη που τους ξέφυγε την τελευταία στιγμή
01.11.26 , 19:05 Διζωνικό τιμολόγιο: Σε ισχύ από σήμερα το χειμερινό ωράριο
01.11.26 , 19:00 Νίκος Μουτσινάς στο LINGO: «Ξέρω να κρατάω μυστικά»
01.11.26 , 18:13 Βόλος: Ποτάμια οι δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια από την ισχυρή νεροποντή
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο
Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη λίστα όσων φέρονται να εξαπατήθηκαν ή να χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους, προκειμένου η ΜΚΟ να προσδώσει αξιοπιστία στη δράση της, περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές. Δεκάδες επώνυμοι φέρονται να προσέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, πιστεύοντας ότι στηρίζουν άρρωστα παιδιά.

Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών

Τραγουδιστές, παρουσιαστές, ηθοποιοί, influencers και αθλητές έπεσαν στα δίχτυα της ΜΚΟ, η οποία παρουσιαζόταν ως ένας οργανισμός με σημαντικό κοινωνικό έργο, προσφέροντας στήριξη σε βαριά άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον οποίο οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ευχαρίστησαν δημόσια για την προσφορά του, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν στίχο από γνωστό τραγούδι του.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

«Επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται... ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς χτες το βράδυ πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά...», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΜΚΟ σε ανάρτησή της.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος που έχω τα εκατομμύρια, και επί δύο χρόνια, για κάθε παιδί που ανεβάζανε, έβαζα λεφτά. Απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο για παιδιά. Πίστευα!» λέει από την πλευρά της η infuencer Φαίη Ζακάκου, που επίσης εξαπατήθηκε από τη ΜΚΟ.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

Η «αμαρτωλή» ΜΚΟ είχε δηλωθεί στο μητρώο του ΥΠΕΞ για... διεθνείς εράνους

Άνθρωποι με μεγάλη δημοφιλία, που ήθελαν είτε να βοηθήσουν αθόρυβα τους μικρούς ήρωες που έδιναν μάχη για τη ζωή τους είτε να κινητοποιήσουν και άλλους μέσω της επιρροής τους, έπεσαν στην καλοστημένη παγίδα της οργάνωσης. Ανάμεσά τους και η Λένα Ζευγαρά.

Ο ένας μετά τον άλλον, επώνυμοι φέρονται να ανταποκρίνονταν στις εκκλήσεις της ΜΚΟ, η οποία επιχειρούσε να προσδώσει αξιοπιστία στη δράση της.

Επέλεγε περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες και δημοσίευε στα social media φωτογραφίες τους δίπλα σε γνωστά πρόσωπα της showbiz, δημιουργώντας την εικόνα μιας ισχυρής ομάδας υποστηρικτών.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης συγκαταλέγονται στους αθλητές που φέρονται να στήριξαν οικονομικά τις δράσεις της οργάνωσης.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

Μάλιστα, η δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση της ΜΚΟ για τη συνεισφορά του διεθνούς ποδοσφαιριστή στο Facebook συγκέντρωσε τεράστια απήχηση, αποσπώντας περίπου 19.500 αντιδράσεις, 700 σχόλια και σχεδόν 500 κοινοποιήσεις.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

Τα ποσά που δώρισαν στη ΜΚΟ τραγουδιστές και αθλητές

Στο φως έρχονται σταδιακά και τα ποσά που φέρονται να προσέφεραν επώνυμοι, οι οποίοι συγκινήθηκαν από τις δύσκολες μάχες των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους.

Μεταξύ των δημοσιοποιημένων δωρεών είναι εκείνη του Νίκου Οικονομόπουλου, που προσέφερε 10.000 ευρώ, της Μαρίας Σάκκαρη, που έδωσε 8.000 ευρώ, και του Τάσου Χατζηγιοβάνη, που συνεισέφερε 12.500 ευρώ.

Απάτη ΜΚΟ: «Μας έλεγε "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος"»

Η Μαίρη Συνατσάκη, η Ιωάννα Τούνη, αλλά και γνωστοί επιχειρηματίες της χώρας είναι μερικά ακόμη από τα πρόσωπα που έσπευσαν να προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά, πιστεύοντας ότι βοηθούν μικρούς μαχητές της ζωής.

Μόνο που, τα χρήματα κατέληγαν στις τσέπες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, κάνοντάς τους όλο και πιο πλούσιους.

Απάτη ΜΚΟ: Τα μπουζούκια, η πολυτελής ζωή και οι προκλητικοί διάλογοι του κυκλώματος

Πώς λειτουργούσαν όμως, τα μέλη της ΜΚΟ με τα χρήματα των δωρητών και πού τα ξόδευαν; Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εξοργιστικοί διάλογοι.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

Δείτε στο ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου τους εξοργιστικούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα.... Την ώρα που οι μικροί μαχητές της ζωής και οι γονείς τους περίμεναν μια αχτίδα ελπίδας στα κρεβάτια του πόνου, στα νοσοκομεία, και χιλιάδες συμπολίτες μας έδιναν από το υστέρημά τους για να ενισχύσουν την ΜΚΟ και να βοηθήσουν τα άρρωστα παιδιά, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζούσαν μέσα στην απόλυτη χλιδή.

Πρώτα τραπέζια στα μπουζούκια, με λογαριασμούς που έφταναν τα 5.000 ευρώ, υπέρογκα φιλοδωρήματα σε μετρ. Πόζες σε λίαρ τζετ με σαμπάνιες, ναργιλέδες δίπλα σε πισίνες και ταξίδια σε πανάκριβους προορισμούς.

Χαρακτηριστικοί είναι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η κατηγορούμενη σύντροφος και πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, με τον οποίο φέρεται να είχε συνάψει εικονικό διαζύγιο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, επικοινωνεί με γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής και ζητά να εντοπίσουν την κράτησή της σε σουίτα, η οποία κόστιζε τουλάχιστον 800 ευρώ. Μάλιστα, επικαλείται τη συχνή παρουσία της στο ξενοδοχείο.

«Είμαι τακτική πελάτισσα. Έλεγξε το όνομα Φ… Μένω πάντα στη δική μου σουίτα. Ψάξε το όνομά μου και θα καταλάβεις», φέρεται να λέει η κατηγορούμενη.

Σε άλλη συνομιλία, ο 37χρονος φερόμενος αρχηγός λέει στη σύντροφό του: «Σου έχω ξοδέψει 100.000 ευρώ».

Την ίδια ώρα, συγγενικά τους πρόσωπα έχουν ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρους και δηλώνουν έκπληκτοι από τις αποκαλύψεις. Από το περιβάλλον τους υποστηρίζεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί τα χρήματα που αναφέρονται στη δικογραφία, ούτε πολύτιμα αντικείμενα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν μισθωμένο και όχι ιδιόκτητο, ενώ ήταν μικρής έκτασης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 |
ΜΚΟ
 |
ΑΠΑΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Mr Χωριάτικο
Ελλαδα
Το σημείωμα του «Mr Χωριάτικο» για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Ίλιον 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του
Ελλαδα
Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του σε λαιμό και πλάτη
ΜΚΟ απάτη
Ελλαδα
Η «αμαρτωλή» ΜΚΟ είχε δηλωθεί στο μητρώο του ΥΠΕΞ για... διεθνείς εράνους
ΜΚΟ
Ελλαδα
Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών
Βόλος πλημμύρες
Ελλαδα
Βόλος: Ποτάμια οι δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια από την ισχυρή νεροποντή
Έκρηξη Πλάκα
Ελλαδα
Η εγκληματική αδιαφορία που φέρεται να οδήγησε στην έκρηξη στην Πλάκα
Απάτη ΜΚΟ: Συγκλονίζει Πατέρας Παιδιού Με Λευχαιμία
Ελλαδα
Απάτη ΜΚΟ: «Μας έλεγε "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος"»
Απάτη ΜΚΟ: Συγκλονίζει Μητέρα Παιδιού Με Λευχαιμία
Ελλαδα
Απάτη ΜΚΟ: «Είχαμε ανάγκη» - Συγκλονίζει μητέρα παιδιού με λευχαιμία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top