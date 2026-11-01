Στη λίστα όσων φέρονται να εξαπατήθηκαν ή να χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους, προκειμένου η ΜΚΟ να προσδώσει αξιοπιστία στη δράση της, περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές. Δεκάδες επώνυμοι φέρονται να προσέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, πιστεύοντας ότι στηρίζουν άρρωστα παιδιά.

Τραγουδιστές, παρουσιαστές, ηθοποιοί, influencers και αθλητές έπεσαν στα δίχτυα της ΜΚΟ, η οποία παρουσιαζόταν ως ένας οργανισμός με σημαντικό κοινωνικό έργο, προσφέροντας στήριξη σε βαριά άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Οικονομόπουλος, τον οποίο οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ευχαρίστησαν δημόσια για την προσφορά του, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν στίχο από γνωστό τραγούδι του.

«Επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται... ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς χτες το βράδυ πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά...», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΜΚΟ σε ανάρτησή της.

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος που έχω τα εκατομμύρια, και επί δύο χρόνια, για κάθε παιδί που ανεβάζανε, έβαζα λεφτά. Απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο για παιδιά. Πίστευα!» λέει από την πλευρά της η infuencer Φαίη Ζακάκου, που επίσης εξαπατήθηκε από τη ΜΚΟ.

Άνθρωποι με μεγάλη δημοφιλία, που ήθελαν είτε να βοηθήσουν αθόρυβα τους μικρούς ήρωες που έδιναν μάχη για τη ζωή τους είτε να κινητοποιήσουν και άλλους μέσω της επιρροής τους, έπεσαν στην καλοστημένη παγίδα της οργάνωσης. Ανάμεσά τους και η Λένα Ζευγαρά.

Ο ένας μετά τον άλλον, επώνυμοι φέρονται να ανταποκρίνονταν στις εκκλήσεις της ΜΚΟ, η οποία επιχειρούσε να προσδώσει αξιοπιστία στη δράση της.

Επέλεγε περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές ασθένειες και δημοσίευε στα social media φωτογραφίες τους δίπλα σε γνωστά πρόσωπα της showbiz, δημιουργώντας την εικόνα μιας ισχυρής ομάδας υποστηρικτών.

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης συγκαταλέγονται στους αθλητές που φέρονται να στήριξαν οικονομικά τις δράσεις της οργάνωσης.

Μάλιστα, η δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση της ΜΚΟ για τη συνεισφορά του διεθνούς ποδοσφαιριστή στο Facebook συγκέντρωσε τεράστια απήχηση, αποσπώντας περίπου 19.500 αντιδράσεις, 700 σχόλια και σχεδόν 500 κοινοποιήσεις.

Τα ποσά που δώρισαν στη ΜΚΟ τραγουδιστές και αθλητές

Στο φως έρχονται σταδιακά και τα ποσά που φέρονται να προσέφεραν επώνυμοι, οι οποίοι συγκινήθηκαν από τις δύσκολες μάχες των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους.

Μεταξύ των δημοσιοποιημένων δωρεών είναι εκείνη του Νίκου Οικονομόπουλου, που προσέφερε 10.000 ευρώ, της Μαρίας Σάκκαρη, που έδωσε 8.000 ευρώ, και του Τάσου Χατζηγιοβάνη, που συνεισέφερε 12.500 ευρώ.

Η Μαίρη Συνατσάκη, η Ιωάννα Τούνη, αλλά και γνωστοί επιχειρηματίες της χώρας είναι μερικά ακόμη από τα πρόσωπα που έσπευσαν να προσφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά, πιστεύοντας ότι βοηθούν μικρούς μαχητές της ζωής.

Μόνο που, τα χρήματα κατέληγαν στις τσέπες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, κάνοντάς τους όλο και πιο πλούσιους.

Απάτη ΜΚΟ: Τα μπουζούκια, η πολυτελής ζωή και οι προκλητικοί διάλογοι του κυκλώματος

Πώς λειτουργούσαν όμως, τα μέλη της ΜΚΟ με τα χρήματα των δωρητών και πού τα ξόδευαν; Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εξοργιστικοί διάλογοι.

Δείτε στο ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου τους εξοργιστικούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα.... Την ώρα που οι μικροί μαχητές της ζωής και οι γονείς τους περίμεναν μια αχτίδα ελπίδας στα κρεβάτια του πόνου, στα νοσοκομεία, και χιλιάδες συμπολίτες μας έδιναν από το υστέρημά τους για να ενισχύσουν την ΜΚΟ και να βοηθήσουν τα άρρωστα παιδιά, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζούσαν μέσα στην απόλυτη χλιδή.

Πρώτα τραπέζια στα μπουζούκια, με λογαριασμούς που έφταναν τα 5.000 ευρώ, υπέρογκα φιλοδωρήματα σε μετρ. Πόζες σε λίαρ τζετ με σαμπάνιες, ναργιλέδες δίπλα σε πισίνες και ταξίδια σε πανάκριβους προορισμούς.

Χαρακτηριστικοί είναι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η κατηγορούμενη σύντροφος και πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, με τον οποίο φέρεται να είχε συνάψει εικονικό διαζύγιο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, επικοινωνεί με γνωστό ξενοδοχείο της Αττικής και ζητά να εντοπίσουν την κράτησή της σε σουίτα, η οποία κόστιζε τουλάχιστον 800 ευρώ. Μάλιστα, επικαλείται τη συχνή παρουσία της στο ξενοδοχείο.

«Είμαι τακτική πελάτισσα. Έλεγξε το όνομα Φ… Μένω πάντα στη δική μου σουίτα. Ψάξε το όνομά μου και θα καταλάβεις», φέρεται να λέει η κατηγορούμενη.

Σε άλλη συνομιλία, ο 37χρονος φερόμενος αρχηγός λέει στη σύντροφό του: «Σου έχω ξοδέψει 100.000 ευρώ».

Την ίδια ώρα, συγγενικά τους πρόσωπα έχουν ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρους και δηλώνουν έκπληκτοι από τις αποκαλύψεις. Από το περιβάλλον τους υποστηρίζεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί τα χρήματα που αναφέρονται στη δικογραφία, ούτε πολύτιμα αντικείμενα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν μισθωμένο και όχι ιδιόκτητο, ενώ ήταν μικρής έκτασης.