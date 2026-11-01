IQ 160: Η απογοήτευση της Πηνελόπης!

Η Σοφία βάζει τα πράγματα στη θέση τους

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Μια ιδιαίτερα αμήχανη, αλλά και ξεκαρδιστική στιγμή εκτυλίσσεται στο νέο επεισόδιο της σειράς «IQ 160», όταν η Πηνελόπη και ο Αργύρης καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στη Σοφία για τη σχέση τους.

IQ 160: Η απογοήτευση της Πηνελόπης!

Η Σοφία έχει αντιληφθεί πως ανάμεσα στους δύο συναδέλφους υπάρχει κάτι περισσότερο από μια απλή συγκατοίκηση και αποφασίζει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ζητώντας τους να συμπληρώσουν τις απαραίτητες φόρμες!

«Παρακαλώ, συμπληρώστε αυτές τις φόρμες. Κι εγώ θα γράψω μια αναφορά, στην οποία θα δηλώνω τον δεσμό σας», τους ανακοινώνει, αφήνοντάς τους άφωνους.

IQ 160: Η απογοήτευση της Πηνελόπης!

«Τι είπε τώρα; Τι είπες; Ποιον δεσμό;» αντιδρούν, προσπαθώντας να καταλάβουν πού θέλει να καταλήξει.

Η Πηνελόπη σπεύδει να ξεκαθαρίσει πως εκείνη και ο Αργύρης είναι «γονείς και συγκάτοικοι, αυτό», όμως η Σοφία έχει διαφορετική άποψη. Μάλιστα, τους θυμίζει τη βιντεοκλήση που είχαν κάνει κατά λάθος στον Γιώργο, μέσα από το αυτοκίνητο.

«Τις προάλλες κάνατε μια βιντεοκλήση στον Γιώργο, προφανώς από λάθος. Να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Ήσασταν μέσα στο αυτοκίνητο και είχατε έρθει σε μια στενή σωματική επαφή, την οποία δυστυχώς είδαμε όλοι μας, ευτυχώς χωρίς πολλές λεπτομέρειες», τους λέει χαρακτηριστικά.

IQ 160: Η απογοήτευση της Πηνελόπης!

«Όλοι; Ποιοι όλοι δηλαδή;» αναρωτιέται ο Αργύρης, με τη Σοφία να τον επαναφέρει στην ουσία του θέματος.

Η Πηνελόπη προσπαθεί να δικαιολογηθεί, εξηγώντας πως είχαν σκοπό να της μιλήσουν, αλλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τούς καθυστέρησαν. Ο Αργύρης, ωστόσο, αναγνωρίζει το λάθος τους και της ζητά συγγνώμη διευκρινίζοντας πως δεν έχουν ερωτική σχέση, αλλά σεξουαλική.

Ακούγοντάς το αυτό η Πηνελόπη, απογοητεύεται, γεγονός που γίνεται αντιληπτό.

Η Σοφία, από την πλευρά της, περνά στην επίσημη καταγραφή της νέας κατάστασης, περιγράφοντας με τον δικό της απολαυστικό τρόπο τη σχέση τους: «Είστε συνάδελφοι, γονείς νηπίου, συγκάτοικοι και προσφάτως αναπτύξατε και σεξουαλικές επαφές».

«Ναι. Σύμφωνοι», απαντούν οι δυο τους, ολοκληρώνοντας μια συζήτηση που μάλλον θα θυμούνται για καιρό!

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IQ 160
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IQ 160 ΠΗΝΕΛΟΠΗ
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