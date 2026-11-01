Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της στο νέο σπίτι της.
  • Η πρώτη νύχτα δεν ήταν ευχάριστη λόγω ακαταστασίας και κούτων.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι δεν χάρηκε καθόλου την εμπειρία της μετακόμισης.
  • Ανέφερε ότι κοιμήθηκε μόνο 4,5 ώρες λόγω της αναστάτωσης.
  • Προτού μετακομίσει, είχε εκφράσει ενθουσιασμό για τη νέα αρχή με τον σύντροφό της.

Μια νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή άνοιξε η Φαίη Σκορδά, καθώς ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της στο καινούργιο της σπίτι. Ωστόσο, η πρώτη νύχτα στον νέο της χώρο δεν κύλησε ακριβώς όπως θα ήθελε η παρουσιάστρια, αφού οι κούτες και η ακαταστασία τής χάλασαν τη διάθεση.

 

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

Το πρωί της Κυριακής 1η Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «For You», η παρουσιάστρια  μίλησε για την πρώτη της εμπειρία στο νέο σπίτι, αποκαλύπτοντας πως δεν κατάφερε να το απολαύσει όσο περίμενε. Η αγάπη της για την τάξη και την οργάνωση έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσαρμογή της στα δεδομένα μιας μετακόμισης.

Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»

«Δεν χάρηκα καθόλου. Γιατί έχω ένα θέμα με την τάξη, με τη σειρά. Τίποτα δεν είναι σε τάξη, τίποτα δεν είναι σε σειρά. Κοιμήθηκα 4μιση ώρα. Λίγο ξάπλωσα και έξι ώρα ξεκίνησα να έρχομαι», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η Φαίη Σκορδά είχε μοιραστεί με τους συνεργάτες της τον ενθουσιασμό της για τη μετακόμιση, ανακοινώνοντας πως θα περνούσε την πρώτη της νύχτα στο νέο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

 

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αθανασιάδη- «Νέες αρχές για το καλό»

«Έκανα τη μετακόμιση, σήμερα θα κοιμηθώ. Σήμερα η πρώτη μέρα. Νέες αρχές για το καλό», είχε πει, όταν ο Άρης Καβατζίκης τη ρώτησε πότε θα εγκατασταθεί στον καινούργιο της χώρο.

Φαίνεται, λοιπόν, πως η νέα αρχή ξεκίνησε με αρκετές κούτες και λιγότερη ξεκούραση, μέχρι να μπει το σπίτι στην τάξη που τόσο αγαπά η παρουσιάστρια.

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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